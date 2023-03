Remédio rejuvenesce o sangue, mostra estudo

As células do seu sangue, assim como todas as outras, são formadas a partir de células-tronco. Conforme você envelhece, esse processo se torna menos eficiente, e o organismo passa a produzir menos glóbulos vermelhos (que transportam oxigênio) e linfócitos (células do sistema imunológico).

Esse fenômeno se chama envelhecimento hematopoiético: ele prejudica os órgãos, reduz as defesas do organismo e está relacionado ao surgimento de câncer. Mas cientistas da Universidade Columbia, nos EUA, descobriram que um anti-inflamatório, hoje usado para tratar artrite, consegue reverter esse processo, e rejuvenescer o sangue de ratos (1).

Isso acontece porque as células-tronco se formam na medula óssea – e ela vai ficando inflamada ao longo da vida. Os cientistas pretendem testar o tratamento em humanos. “Uma pessoa de 70 anos, com sangue de 40, poderia ter uma vida mais saudável e possivelmente mais longa”, afirmou a geneticista Emmanuelle Passegué, autora principal do estudo.

Fonte 1. Stromal niche inflammation mediated by IL-1 signalling is a targetable driver of haematopoietic ageing. E Passegué e outros, 2023.