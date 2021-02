Transplante fecal ajuda pacientes com câncer

O transplante fecal, que transfere bactérias “boas” das fezes de um paciente a outro, pode servir ao tratamento de tumores.

Um estudo da Universidade de Pittsburgh indicou que a técnica ajuda pessoas com melanoma, o tipo mais grave de câncer de pele, a responder a imunoterapia – tratamento em que as células imunes do corpo são ensinadas a atacar tumores.

Só 40% dos pacientes com esse câncer costumam reagir à imunoterapia. No estudo, de 15 transplantados que fizeram imunoterapia, seis tiveram redução nos tumores ou estabilização da doença em até um ano.