“Vacina na Covid vai dizimar os tubarões.” Não é bem assim…

O que a notícia dizia

A produção de vacinas contra o coronavírus exigirá que 500 mil tubarões (que estão ameaçados de extinção) sejam sacrificados. É que as vacinas contra o Sars-CoV-2 são feitas com esqualeno, uma substância extraída do fígado de tubarões (cada dose contém 10 miligramas de esqualeno).



Qual é a verdade

Várias vacinas, não só as da Covid, contêm esqualeno, que é usado como adjuvante: uma substância que aumenta a resposta imunológica do organismo ao antígeno em si (fragmentos de vírus). Mas ele pode ser sintetizado em laboratório, ou extraído de plantas. E mesmo se 500 mil tubarões tivessem de ser mortos, esse número é irrelevante se comparado ao ritmo atual – a cada ano, os humanos caçam mais de 60 milhões desses animais.