Vírus pré-histórico pode desencadear câncer

Um vírus que infectou primatas ancestrais do ser humano, 30 milhões de anos atrás, pode estar ligado a vários tipos atuais de câncer. Essa é a conclusão, surpreendente, de um estudo (1) publicado por cientistas da Universidade do Colorado, que analisaram o DNA de 21 tipos de tumor e descobriram que todos eles continham sequências genéticas herdadas de retrovírus (um tipo de vírus que se integra ao DNA do hospedeiro).

Em seguida, os cientistas fizeram uma experiência envolvendo um desses genes, que se chama LTR10 e costuma ser encontrado em casos de câncer colorretal ou de pulmão. Usando a tecnologia de edição genética CRISPR, os pesquisadores silenciaram (desligaram) esse gene em células afetadas pelo câncer colorretal – e elas pararam de se comportar como se fossem tumorais.

Os fragmentos de DNA que a humanidade herdou desse retrovírus também estão ligados à leucemia e ao câncer de próstata.

O estudo revelou como o DNA do retrovírus leva ao surgimento e crescimento de tumores: ele estimula a produção de uma substância chamada MAP (proteína ativada por mitógeno), cujo excesso está ligado a 40% de todos os casos de câncer.

Fonte 1. “Endogenous retroviruses mediate transcriptional rewiring in response to oncogenic signaling in colorectal cancer”, A Ivancevic e outros, 2024.

