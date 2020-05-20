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Saúde

Xixi espacial tem menos sódio, diz estudo

Astronautas excretam menos sódio quando estão no espaço – e ainda não se sabe ao certo se isso pode ser um problema a longo prazo.

Por Guilherme Eler 20 Maio 2020, 15h32 | Atualizado em 29 Maio 2020, 15h32
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 (VectorMine/Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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A ausência de gravidade costuma deixar marcas na saúde dos astronautas. Quem faz uma visitinha ao espaço volta com a pressão arterial mais baixa, sofre perda de massa muscular, e pode ter até o tamanho do cérebro aumentado.

Agora, cientistas adicionaram mais um sintoma à lista. Astronautas urinam menos sódio durante viagens espaciais, se comparado a quando estão na Terra.

Em um intervalo de até seis meses, isso não chega a ser um problema. Mas ainda é preciso investigar mais a fundo os efeitos do acúmulo de sódio no organismo durante viagens mais longas.

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