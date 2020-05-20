Xixi espacial tem menos sódio, diz estudo

A ausência de gravidade costuma deixar marcas na saúde dos astronautas. Quem faz uma visitinha ao espaço volta com a pressão arterial mais baixa, sofre perda de massa muscular, e pode ter até o tamanho do cérebro aumentado.

Agora, cientistas adicionaram mais um sintoma à lista. Astronautas urinam menos sódio durante viagens espaciais, se comparado a quando estão na Terra.

Em um intervalo de até seis meses, isso não chega a ser um problema. Mas ainda é preciso investigar mais a fundo os efeitos do acúmulo de sódio no organismo durante viagens mais longas.