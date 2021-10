Airbnb aumenta número de crimes

Essa foi a conclusão de pesquisadores da Northeastern University, em Boston, que analisaram a criminalidade em vários bairros da cidade ao longo de dez anos (1).

Eles constataram que, quando mais imóveis de uma região eram oferecidos no Airbnb, os crimes ali também aumentavam. O efeito não era imediato; acontecia ao longo dos anos seguintes.

Segundo o estudo, isso indica que não é a presença dos turistas que atrai os bandidos, mas o enfraquecimento das relações comunitárias causado pelo Airbnb (com a presença de mais gente de fora, e menos vizinhos que se conhecem).

