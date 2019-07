As medalhas das Olimpíadas de 2020 serão feitas de material reciclável

Faltando um ano para o maior evento esportivo do mundo, o Comitê Olímpico Internacional revelou o design das medalhas que serão utilizadas nas Olimpíadas de Tóquio. Como manda a tradição, elas serão produzidas em bronze, prata e ouro, mas um detalhe as diferencia das medalhas normais: todas serão feitas inteiramente de materiais reciclados.

Entre abril de 2017 e março de 2019, o Japão recolheu 79 mil toneladas de aparelhos eletrônicos usados — como notebooks, câmeras digitais e videogames —, além de 6,21 milhões de celulares. Todos os aparelhos foram doados pela população e reunidos pelas prefeituras.

Para facilitar as doações, o comitê olímpico instalou caixas de coleta nas ruas de 1621 cidades, o que corresponde a 93% do país. Algumas lojas de eletrônicos também estavam aceitando celulares usados.

Depois de recolhidos, os eletrônicos passaram por um processo de classificação e desmonte para que os materiais desejados fossem extraídos. No total, o projeto arrecadou 32 quilos de ouro, 3500 quilos de prata e 2200 quilos de cobre e estanho (a matéria prima do bronze) — mais do que suficiente para produzir as 5 mil medalhas. Sim: não é que as medalhas de ouro sejam mais fininhas – é que elas são feitas de prata, e só folheadas a ouro.

Em 2016, a Olimpíada do Rio já havia aderido à iniciativa sustentável — 30% das medalhas de prata e bronze derivaram de materiais reciclados. Em 2020, o projeto vai além: essa é a primeira vez que a população participa em escala nacional para produzir uma medalha 100% reciclável.

Enquanto os municípios coletavam os materiais, o comitê organizou uma competição nacional para escolher o visual das medalhas. Mais de 400 designs foram enviados por estudantes e profissionais do país. A medalha vencedora foi de Junichi Kawanishi, diretor da Associação de Design do Japão e da Sociedade de Design de Osaka.

A frente da medalha contém o emblema dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o nome oficial e os cinco anéis olímpicos. O lado oposto mostra Nice, a deusa grega da vitória, em frente ao Estádio Panatenaico de atletismo, um dos mais antigos do mundo.

Além dos prêmios, outros componentes dos Jogos usam material reciclável: Parte dos uniformes usados no transporte da tocha olímpica serão feitos de garrafas pet, enquanto todos os 100 pódios são compostos de plástico recolhido do mar e das residências japonesas.