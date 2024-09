Brasil tem dois dos 10 aeroportos mais pontuais do mundo. Veja lista.

O Brasil tem um dos aeroportos mais pontuais do mundo: segundo relatório da empresa Airhelp, 86% dos voos de Brasília partem no horário correto. O Aeroporto Presidente Juscelino Kubitscheck empata em primeiro lugar com outros dois: o Aeroporto de Cidade do Cabo, na África do Sul, e o Aeroporto de Tocumen, que atende a Cidade do Panamá.

Veja a lista completa abaixo.

O Aeroporto Val-de-Cans, em Belém, é o oitavo mais pontual do mundo. Lá, 83% dos voos partem no horário correto, mesma taxa do Aeroporto Internacional de Doha, no Catar; El Dorado Bogotá, na Colômbia; Rafael Nuñes Cartagena, também na Colômbia; e José María Cordova Medellín, novamente na Colômbia.

A Airhelp classificou o Aeroporto Internacional de Doha como o melhor do mundo. Além da pontualidade dos voos, o ranking considerou variáveis como tamanho do aeroporto, opções de alimentação e lojas e opinião dos clientes. Em último lugar está o Aeroporto Internacional de Túnis-Cartago, na Tunísia. Não à toa, ele também é o mais relapso com horários: menos da metade dos voos partem na hora prevista

E contrariando os clichês, o segundo mais atrasado de todos é o Aeroporto de Londres Gatwick. Nada de pontualidade britânica na terra do Big Ben.

