Qual é o voo comercial mais longo dentro do Brasil? E do mundo?

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É o que liga os aeroportos de Campinas (VCP) e Boa Vista (BVB), com duração de 4 horas e 35 minutos. Operado pela Azul, o voo AD 2630 viaja da capital de Roraima para o interior paulista, enquanto o AD 2629 faz o trajeto contrário. Os passageiros cruzam 3.227 km.

Curiosidade: não existe nenhum voo direto que ligue as regiões Norte e Sul. Um suposto voo entre Porto Alegre e Boa Vista – nossa capital mais setentrional – percorreria 3.790 km. É uma distância maior do que entre Boa Vista e Orlando (EUA): 3.600 km; ou entre Fortaleza e Freetown (Serra Leoa, na África): 3.116 km.

Já o voo mais longo do mundo é o SQ 23, que percorre 15,3 mil quilômetros entre Nova York e Singapura. Operado pela Singapore Airlines, esse voo é diário e tem 18 horas e meia de duração.

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Abaixo, confira os voos mais longos dentro e fora do país.

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