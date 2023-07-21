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Sociedade

Qual é o aeroporto mais distante do centro da cidade que atende?

Não, mineiros (justamente) revoltados: não é Confins. Há cidades mundo afora em uma situação bem pior que BH.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2023, 16h12 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Foto superior do aeroporto intarnacional de Los Angeles.
 (Michael H/Getty Images)
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Qual é o aeroporto mais distante do centro da cidade que atende? Priorizar nos meus resultados Google

É difícil dar uma resposta certeira porque existem dois casos. Um é o de aeroportos que de fato foram construídos muito longe de seus respectivos centros urbanos – caso de Confins, localizado a 40 km do centro de Belo Horizonte (MG).

Outro é o de aeroportos que na verdade não atendem oficialmente uma cidade, mas são usados por companhias aéreas de baixo custo para baratear as passagens. É o caso do pequeno aeroporto francês de Châlons Vatry, localizado a 2h10 de carro (147 km) de Paris.

A companhia aérea Ryanair pousa lá voos que, na teoria, se destinam à capital francesa, ainda que a cidade de Châlons seja mais distante de Paris que Campinas de São Paulo. O aeroporto é apelidado de Paris Vatry Disney, pela proximidade com a sucursal francesa do parque temático. Mochileiros atrás de um desconto agradecem. 

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O gráfico abaixo considera as cem cidades do mundo que recebem o maior volume de turistas de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Euromonitor. O blog de dados de turismo Travel Stats Man identificou as dez mais próximas e as dez mais distantes de seus principais aeroportos, ignorando os aeroportos estilo Ryanair mencionados acima.

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Para complementar, a Super pegou os dez aeródromos mais movimentados do Brasil, e checou quais são os cinco mais distantes. Veja os resultados abaixo:

Infográfico sobre aeroportos que atendem mais longe do entro.
(Arte/Superinteressante)
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aeroporto
Aviões
Brasil
Turismo
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