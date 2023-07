Qual é o aeroporto mais distante do centro da cidade que atende?

É difícil dar uma resposta certeira porque existem dois casos. Um é o de aeroportos que de fato foram construídos muito longe de seus respectivos centros urbanos – caso de Confins, localizado a 40 km do centro de Belo Horizonte (MG).

Outro é o de aeroportos que na verdade não atendem oficialmente uma cidade, mas são usados por companhias aéreas de baixo custo para baratear as passagens. É o caso do pequeno aeroporto francês de Châlons Vatry, localizado a 2h10 de carro (147 km) de Paris.

A companhia aérea Ryanair pousa lá voos que, na teoria, se destinam à capital francesa, ainda que a cidade de Châlons seja mais distante de Paris que Campinas de São Paulo. O aeroporto é apelidado de Paris Vatry Disney, pela proximidade com a sucursal francesa do parque temático. Mochileiros atrás de um desconto agradecem.

O gráfico abaixo considera as cem cidades do mundo que recebem o maior volume de turistas de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Euromonitor. O blog de dados de turismo Travel Stats Man identificou as dez mais próximas e as dez mais distantes de seus principais aeroportos, ignorando os aeroportos estilo Ryanair mencionados acima.

Continua após a publicidade

Para complementar, a Super pegou os dez aeródromos mais movimentados do Brasil, e checou quais são os cinco mais distantes. Veja os resultados abaixo: