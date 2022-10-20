Cartão de crédito da Apple tem maior índice de calote

O cartão, que foi lançado nos EUA pela Apple em 2019 e é administrado pelo banco Goldman Sachs, tem inadimplência acima da média: 2,93% dos clientes não pagam a fatura há seis meses ou mais.

Isso é quase o dobro dos cartões de outras instituições, como JP Morgan (1,47%) e Bank of America (1,6%), e bem acima até de bancos do segmento subprime, como o Capital One (2,26%), que dão cartões de crédito para pessoas já altamente endividadas.

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