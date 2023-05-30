Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
SÓ R$ 9,90/MÊS! No Dia do Cliente, leve Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço. Assine agora!
Sociedade

Como a canção “My Way” desencadeou uma série de assassinatos em karaokês filipinos

Na década de 2000, as Filipinas registraram pelo menos seis mortes após conflitos causados pela música de Frank Sinatra. Entenda.

Por Maria Clara Rossini 30 Maio 2023, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Frank Sinatra como Barney Sloan em Young at Heart.
 (Bettmann / Colaborador/Getty Images)
Continua após publicidade
Como a canção “My Way” desencadeou uma série de assassinatos em karaokês filipinos Priorizar nos meus resultados Google

No Brasil, happy hour é sinônimo de barzinho regado a cerveja e porções de frituras. Nas Filipinas, é sinônimo de karaokê: as salas com microfones fazem parte do fim do expediente e das madrugadas do arquipélago. Os encontros entre amigos e família também quase sempre envolvem cantoria. Os filipinos levam o hobby a sério – talvez até demais.

Segundo o jornal The New York Times, a imprensa local reportou pelo menos seis assassinatos em karaokês filipinos na década de 2000. Como se o fenômeno já não fosse bizarro por si só, os casos têm mais em comum: foram causados enquanto alguém cantava a música My Way, de Frank Sinatra. 

Ninguém sabe ao certo quantos mortes a música causou. A versão local de revista americana Esquire, por exemplo, aponta 12 assassinatos entre 2002 e 2012. Ela também reportou uma morte mais recente, de 2018, relacionada à canção. 

Continua após a publicidade

Esses episódios ficaram conhecidos como os assassinatos de My Way (My Way killings). Para evitar ataques, alguns estabelecimentos chegaram a retirá-la do catálogo, mesmo sendo uma das canções mais populares dos karaokês.

Siga

Um dos casos mais famosos ocorreu na cidade de San Mateo, em 2007. Romy Baligula, de 29 anos, foi interrompido pelo segurança do karaokê enquanto cantava a famigerada música. O segurança disse que ele estava cantando fora do tom, e estragando a canção. O cliente não largou o microfone, e foi baleado no peito após o segurança sacar uma pistola calibre .38. Baligula morreu no local.

Continua após a publicidade

O caso de 2018 ocorreu com um homem chamado Jose Bosmion, em Dipolog City. Ele comemorava seu aniversário de 61 anos, em um karaokê, quando seu vizinho subiu no palco para cantar a música de Sinatra. Bosmion disputou o microfone e os dois começaram uma briga. Embora os convidados tenham tentado separá-los, o vizinho usou uma faca para golpear Bosmion, que morreu antes de chegar ao hospital.

Possíveis explicações

Além da aparente intolerância com cantores ruins, o que pode estar por trás dos assassinatos de My Way nas Filipinas? O professor Roland B. Tolentino, da Universidade das Filipinas, tentou explicar o fenômeno ao The New York Times, em 2010. “As Filipinas têm uma sociedade muito violenta, então o karaokê só desencadeia o que já existe lá quando certas regras sociais são quebradas”.

Continua após a publicidade

Além disso, ele concorda que a música de Frank Sinatra, em específico, tem um aspecto “triunfal” que pode contribuir para a violência. Segundo Butch Albarracin, dono de uma escola de música em Manila, “a letra desperta sentimentos de orgulho e arrogância no cantor, como se você fosse alguém, quando na verdade você é ninguém. Ela cobre seus defeitos. Por isso que leva a brigas”.

Mary Talusan Lacanlale, pesquisadora em ​​​​etnomusicologia, acredita que essa seja uma visão simplista. Em entrevista ao cineasta Aria Inthavong, Lacanlale diz que há uma espetacularização da população filipina e sensacionalismo, principalmente dos jornais americanos, em torno dos assassinatos de My Way. “Eu não acredito que isso teria se tornado manchete se tivesse ocorrido com uma canção filipina, por exemplo”.

Continua após a publicidade

A explicação também pode ser mais simples. My Way é uma das canções mais tocadas em karaokês – logo, é mais provável que ocorra um episódio de violência enquanto ela está na tela. Some isso ao fato de se tratar de uma música épica – e, honestamente, precisar de certa afinação para ser cantada.

Seja qual for a explicação, melhor evitar Frank Sinatra se estiver em um karaokê filipino.

Continua após a publicidade

Frank: a voz

Livro Frank: a voz

Compre agora: Amazon - R$ 62,99
Publicidade
TAGS:
Amazon
assassinato
Crimes
filipinas
KARAOKÊ
Música
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).