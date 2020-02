Como Bollywood criou um dos maiores hits de Britney Spears

Um arranjo de cordas graves seguidas por um violino estridente. Não tem quem não reconheça a introdução de Toxic, interpretado pela princesa do pop, Britney Spears. A canção foi lançada em 2004, quase quatro anos após seu último hit, Oops… I Did It Again.

Pois é. Passar tanto tempo sem uma grande música de sucesso não é um bom sinal para qualquer cantor. Mas quando a crítica já começava a declarar a decadência da carreira de Britney, ela surgiu com um dos maiores clássicos da música pop.

Mas acontece que Toxic deve boa parte do seu sucesso a Bollywood, a indústria cinematográfica da Índia. O instrumental mais marcante da música (aquele que parece um violino, sabe?) nada mais é do que um sample da canção indiana Tere Mere Beech Mein. Ela faz parte da trilha sonora do filme Ek Duuje Ke Liye, de 1981 – “Feitos um Para o Outro”, um dos maiores blockbusters do país.

Veja abaixo a comparação entre os trechos das músicas:

Não dá pra negar a semelhança. Toxic foi feita por uma dupla de produtores e compositores suecos comandados por Cathy Dennis, conhecida no meio artístico por ter composto I Kissed a Girl, que revelou a cantora Katy Perry.

A equipe juntou dois trechos da trilha indiana original – um que tinha cordas mais graves e outro com as agudas. A alteração foi sutil o bastante para captar a essência marcante das cordas, mas sem deixar a música idêntica ao original.

A combinação agradou Britney, que comprou o arranjo e resolveu transformar “Toxic” no segundo single do álbum In the Zone. Antes de receber a proposta, a cantora estava em dúvida em escolher (I Got That) Boom Boom e Outrageous como single. A mudança de rumo deu certo.

A música original contém uma escala melódica específica da música clássica indiana, chamada Raga. A palavra em sânscrito significa “paixão” e geralmente é usada em músicas que possuem apelo emocional. É ela que dá a sensação de que o violino está “subindo e descendo” na trilha do filme e na versão sampleada do pop.

O filme de Bollywood combina com a sensação de “perigo” provocada pela música. A trama é sobre um amor proibido, que acaba na morte do casal (desculpe pelo spoiler). A letra de Toxic não é muito diferente: Britney canta sobre um amor perigoso, viciante e, é claro, tóxico.

Além da influência indiana, Toxic ainda tem trechos de guitarra inspirados no surf, um subgênero do rock ligada aos surfistas nos anos 1960 (bem no estilo havaiano mesmo). Para completar a salada, alguns críticos ainda compararam a composição com a música tema de 007.

No final das contas, deu certo. Toxic ganhou dezenas de prêmios, incluindo um Grammy por Melhor Gravação de Dance. Hoje, mais de dez anos após seu lançamento, ela é considerada uma das músicas mais importantes da história do pop.