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Ciência

Se a Terra fosse oca, como seria a gravidade lá dentro?

Seria zero: no interior de uma esfera oca, Newton já sabia, não há nada para nos manter preso às bordas.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jan 2020, 15h36 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h21
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 (Bernardo França/Superinteressante)
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Se a Terra fosse oca, como seria a gravidade lá dentro? Priorizar nos meus resultados Google

Seria zero. Vamos fingir que isto aqui é ficção científica e que há tecnologia para construir um amplo saguão esférico no interior da Terra, com temperatura amena, pressão atmosférica equivalente à da superfície e oxigênio para respirar (além, é claro, de um elevador para acessá-lo).

Lá dentro, você flutuaria livre, leve e solto. Isso é porque toda a massa do planeta estaria concentrada na casca em volta de você, e não embaixo dos seus pés. A atração exercida por qualquer ponto da superfície interna da bola seria compensada pela atração do ponto diametralmente oposto, neutralizando o efeito da força. O físico Juliano Neves, pós-doutorando da UFABC, mostrou os cálculos que provam essa afirmação para este Oráculo. Quem entende minimamente matemática pode vê-los aqui.

(É comum perguntar se, ao se aproximar de um dos lados da casca, você não seria mais atraído por ele que pelo lado oposto. É um pensamento interessante, mas inválido: a massa da área em cuja proximidade você está é menor do que a massa de todo o resto da bola que está atrás de você, e as coisas se cancelam).

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Só não dê a ideia para a Disney. Vai que eles decidem inaugurar um parque de gravidade zero no centro do planeta?

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