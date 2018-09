O conceito de salário-mínimo surgiu na Nova Zelândia, em 1894, mas foi visto como uma excentricidade econômica na maior parte do mundo até meados do século passado. Eis que, com a Grande Depressão, o desemprego bombou, e mesmo quem estava no batente acabou com salários mais baixos. Os sindicatos logo pressionaram. E a remuneração mínima surgiu como uma saída. A América Latina, então recheada de governos populistas, entrou de cabeça na tendência antes de grande parte da Europa – incluindo o Brasil, que legislou o direito em 1938 (37 anos antes da Bélgica).

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) viu que deu certo e recomendou a prática. Quem não tinha entrado na onda, entrou. Atualmente, 169 países estipulam um salário-mínimo. Mas os valores são absolutamente discrepantes. Enquanto o piso dos assalariados da Austrália chega a quase R$ 7.000 por mês, um trabalhador de Uganda sobrevive com inacreditáveis R$ 6 mensais.

O Brasil fica no meio do caminho. Estamos em 59º lugar do ranking, pagando R$ 937. Nos EUA, 36 dos 50 Estados estipulam o valor independentemente, desde que seja superior ao piso federal (de R$ 3.665). Na Califórnia, por exemplo, pagam pelo menos R$ 5.310.

O mapa abaixo mostra o valor dos salários mínimos ao redor do mundo. As nações em cinza ou não possuíam o benefício ou não disponibilizaram dados para comparação.

Destaques Tempo é dinheiro

O custo-benefício do trabalho por aqui não é muito bom. Nosso salário-mínimo banca só R$ 5,30 por hora trabalhada – 45% a menos do que os R$ 7,70 da média mundial. Menos que mínimo

Países como Geórgia e Cuba permitem pagamentos inferiores a US$ 1 por dia, a linha da pobreza da ONU (e equivalente a menos de R$ 100 por mês). Em Uganda é pior: US$ 2 (R$ 6) mensais.

Fonte: Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. Country Reports on Human Rights Practices for 2016 – Departamento de Estado dos EUA.