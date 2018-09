Um estudo do Instituto Americano do Coração com mais de 12 mil homens apontou que tirar férias todo ano diminui as chances de morrer do coração em 32%. A relação do descanso com a saúde é tão clara que a OIT recomenda ao menos três semanas de férias remuneradas anuais. No geral, esse pedido é cumprido. 96% dos países têm legislação referente às folgas e metade deles adota um período remunerado de, no mínimo, 20 dias úteis.

No Brasil, podemos descansar até 30 dias seguidos – 22 dias úteis. Tal quantidade é um privilégio. No ranking de férias, estamos em 18º lugar, perdendo para poucos países, como Áustria (25 dias úteis de folga), Reino Unido (28) e o líder Kuwait (30). Você pode ver cada um deles no mapa interativo abaixo. É só selecionar um país para ver o número de dias de folga que o trabalhador daquela nação tem direito.

Menos descansados, os trabalhadores do Equador têm metade do nosso tempo para vacaciones (11 dias úteis). Na Argentina e no Japão, o descanso não dura mais do que dez dias úteis, e em Taiwan as férias são de uma semana.

Os EUA nem entram na lista, já que não legislam sobre descanso remunerado. Por lá, o patrão pode negociar com os funcionários. Um levantamento feito em 2012 pelo governo americano mostra que 77% dos chefes oferecem o benefício – a duração média das férias, porém, é de oito dias úteis.

Na China, a folga é progressiva: nos primeiros dez anos de trabalho, são cinco dias de férias. Depois disso, o período dobra. A partir da segunda década de trabalho, o trabalhador pode, enfim, gozar do máximo permitido: de 15 dias. Um negócio da China para o patrão.

Boa parte das nações (45, para ser mais exato) decidiu que o período de férias remuneradas não ultrapassaria os 20 dias úteis – 2 a menos do que temos por aqui. Na verdade, temos mais dias de férias que 76% do planeta. Não tão óbvios

O tempo que você fica de folga não necessariamente diz respeito à economia do país. Os moradores de Burkina Faso têm dois dias a mais de férias do que quem vive na Suíça. Combo

Para acumular benefícios, mire na França (menor jornada) e Luxemburgo ( maior salário-mínimo) – eles têm as terceiras maiores férias: 25 dias úteis.

Fonte: Working conditions laws report 2012: A global review – Organização Internacional do Trabalho