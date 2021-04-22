Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Sociedade

Como é um parto humanizado?

Método valoriza as vontades da gestante, mas só deve ser feito em gravidez de baixo risco. Saiba como ele funciona – e quem são os profissionais envolvidos.

Por Marcelo Testoni 22 abr 2021, 19h12 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h35
Ilustração mostrando um parto sendo realizado em uma piscininha, dentro de um ambiente caseiro, com apoio profissional.
 (Priscila Barbosa/Mundo Estranho)
Continua após publicidade
Como é um parto humanizado? Priorizar nos meus resultados Google

Um parto humanizado dá mais ênfase às vontades da gestante. Ela é quem decide como e onde quer ter seu bebê, mas sem ignorar a opinião de médicos e enfermeiros. Não se trata de um simples parto normal, pois nem mesmo anestesia é aplicada. O conceito surgiu no final dos anos 1990 e incentiva nascimentos de maneira espontânea, sem as intervenções típicas da cesariana.

O parto, em geral, ocorre em casa ou em uma clínica particular. O ambiente caseiro é o ideal para transmitir tranquilidade e conforto à gestante. É preciso haver privacidade, silêncio, pouca luz, música relaxante, aromatização com incenso, ducha quente ou banho de ofurô e dieta livre (jejum não obrigatório). O cordão umbilical só é cortado depois de a atividade sanguínea cessar.

A gestante não é obrigada a ficar deitada. Ela pode definir a posição que for mais confortável (assim como a quantidade de acompanhantes no ambiente). As mais comuns são de cócoras, quatro apoios, de lado, em pé e ajoelhada. O procedimento pode incluir massagens e exercícios para aliviar a dor, melhorar a respiração e fortalecer a musculatura.

Em geral, a mulher se sente valorizada e tem uma percepção mais positiva da experiência do parto, fortalecendo os vínculos afetivos com o bebê. Além disso, como não há cirurgia nem medicamentos, a recuperação hormonal e imunológica é mais rápida. Isso também traz menos riscos de complicações respiratórias e traumas ao bebê. Um parto humanizado pode custar de R$ 5 mil a R$ 30 mil.

Siga

Mas vale o aviso: esse tipo de parto só pode ser feito se a gravidez for de baixo risco. Por isso, como em qualquer gravidez, a gestante deve fazer o pré-natal para se certificar de que a sua saúde e a do bebê estão bem. Além disso, nem todo obstetra manja do assunto. Em grupos de apoio, é mais fácil encontrar um profissional que goste e seja experiente nesse tipo de parto.

Continua após a publicidade

DREAM TEAM

Veja quem também participa de um parto humanizado

Acompanhante(s)

Continua após a publicidade

Cônjuges, parceiros, parentes: aqueles necessários para dar carinho e atenção.

Doula

Assistente de parto, com ou sem registro médico, que dá suporte físico e emocional à mãe antes, durante e após o parto.

Continua após a publicidade

Obstetra

Acompanha todo o processo, do pré-natal ao pós-parto.

Onatologista

Continua após a publicidade

Responsável pela saúde do recém-nascido e por qualquer emergência com ele durante e após o parto.

FAÇA-SE A LUZ

Conheça outras formas de parto

Normal

Continua após a publicidade

A criança nasce de forma natural, mas o controle do médico é maior (a mulher, por exemplo, fica em posição de frango assado para facilitar o trabalho do profissional). Em geral, o procedimento é hospitalar.

Normal “anormal”

Parto normal com intervenções, como uso de medicamentos, episiotomia (corte do períneo, área muscular entre a vagina e o ânus) e uso de fórceps para retirar o bebê.

Cesariana

Cirurgia agendada para o nascimento ou feita em casos de emergência, como posição inadequada do feto ou deslocamento de placenta. O Brasil é um dos países que mais realiza esse tipo de parto (veja gráfico abaixo), o que pode ser um problema. O bebê que nasce por cesariana tem 120 vezes mais chances de desenvolver problemas respiratórios.

Natural

Espécie de meio-termo entre o normal e o humanizado. Não há indução, cortes ou anestesias, mas a opinião e a decisão médica têm mais peso do que o instinto maternal.

Gráfico.
(Gráfico: Cristina Kashima/Estudio Nono/Mundo Estranho)

Fontes: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde. Consultoria: Anatalia Lopes Basile, enfermeira obstetra do Cejam (Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, de São Paulo) e coordenadora do Programa Parto Seguro, e Alberto Jorge de Sousa Guimarães, ginecologista e obstetra do Hospital e Maternidade São Luiz (São Paulo).

 

Publicidade
TAGS:
Comportamento
Gravidez
Gravidez - Parto
medicina
Saúde
Sociedade
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).