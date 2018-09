Conheça o “Linkedin” para quem quer fazer trabalho voluntário

Dos 207 milhões de brasileiros, 7,4 milhões fazem trabalho voluntário. É bem pouco. Enquanto isso, nos Estados Unidos, 86% da população (quase 280 milhões de pessoas) está comprometida com diferentes tipos de voluntariado. Quando você pergunta para alguém por que ela nunca fez algum tipo de trabalho do gênero, muitos responderão que até querem, mas não sabem onde ou como ajudar. E essa questão, propositalmente no Dia Nacional do Voluntariado, 28 de agosto, parece ter acabado.

Lançada para todo o país hoje, a Transforma Brasil é uma plataforma que cruza os dados de quem quer ajudar com os de quem precisa de ajuda. Pessoas físicas se cadastram registrando experiências, competências e em que áreas pretendem atuar. Da mesma forma, ONGs e projetos sociais fazem um perfil no site, explicando sua ação e qual a demanda de profissionais que eles precisam. Bingo. O “Linkedin” de voluntários está pronto para entrar em ação.

As metas do projeto são altas: com o apoio de fundos de assistência internacional, a iniciativa pretende cadastrar 5 milhões de voluntários e 20 mil organizações sociais em quatro anos. “As pessoas querem dedicar parte do seu tempo a alguma causa ou propósito, mas nunca houve o ‘cardápio’ de opções e nem o incentivo pra isso. Agora, quem já tem o desejo de se dedicar voluntariamente a alguma instituição vai saber onde pode ser útil e ter benefícios para fazer isso”, acredita Fábio Silva, criador da plataforma.

Essa ideia já vem sendo testada e aprovada. O Transforma Brasil é baseado no Transforma Recife, também obra de Fábio Silva, que já conta com 140 mil voluntários e 400 organizações sociais cadastradas, em três anos. Por meio de de um “voluntariômetro”, mais de 1 milhão de horas voluntárias trabalhadas na capital pernambucana já foram contabilizadas — o que gerou números expressivos: enquanto no Brasil a média de voluntários é de 4%, no Recife esse número já atinge quase 10% da população. Com o sucesso local, era hora de ampliar a ideia.

Nacionalmente, o trabalho voluntário é regulamentado pela Lei 9.608, de 1998, que considera como serviço voluntário as ações que tenham objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou assistenciais. Grandes empresas, assim como projetos de universidades públicas, investem na área do voluntariado. O Transforma Brasil não é o único meio de colaborar, e você pode continuar nos projetos sociais do seu bairro, é claro. Mas a plataforma, certamente, vem para fortalecer aquela velha máxima do “me ajude a te ajudar”.