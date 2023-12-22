Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 9,90/mês. Preço especial só hoje.
Sociedade

Em qual idade as crianças deixam de acreditar no Papai Noel?

Pesquisadores analisaram de que forma a verdade sobre o bom velhinho pode impactar crianças – e adultos. Confira.

Por Caio César Pereira 22 dez 2023, 17h34 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h55
Criança com os pais olhando para a janela durante o Natal
 (Imagem: Kiwis / Getty Images/Reprodução)
Continua após publicidade
Em qual idade as crianças deixam de acreditar no Papai Noel? Priorizar nos meus resultados Google

Aprendi com Hollywood que o Papai Noel era real e que ele descia por chaminés para entregar os presentes. Sem uma chaminé em casa, sempre me perguntei por onde ele entrava. Até que descobri a verdade: para a alegria do Grinch, o bom velhinho não existe.

Esse é um evento marcante para crianças mundo afora. Mas a verdade é que muitas já desconfiam da existência do Noel antes mesmo de descobrirem a real. E uma pesquisa feita por psicólogos estimou qual idade, em média, isso acontece.

O estudo liderado por Candice Mills, psicóloga da Universidade do Texas, nos EUA, descobriu que as crianças começam a se tornarem mais céticas com relação ao Noel por volta dos oito anos. “Elas geralmente começam a distinguir fantasia da realidade durante os anos pré-escolares, mas sua crença na existência de um único e mágico Papai Noel muitas vezes continua até a infância intermediária”, conta Mills ao jornal britânico The Guardian.

Os pesquisadores entrevistaram 48 crianças, com idade entre seis e 15 anos, seus pais, além de mais 383 adultos. A pesquisa foi publicada como um pre-print no PsyArXiv – ou seja,  ainda não passou pela revisão por pares, outros cientistas da área, que não participaram do estudo – uma importante etapa de validação.

Siga
Continua após a publicidade

Os resultados apontam que, apesar do processo de descrença começar com oito anos, em média, algumas crianças questionavam antes (com quatro ou cinco); outros, mais tarde, lá pros 15. Não só: os pesquisadores analisaram também o impacto que a quebra da magia tinha na mente dos pequenos.

Enquanto muitas crianças se sentiam como verdadeiros Sherlock Holmes com a descoberta, outras ficavam um pouco mais decepcionadas. Pelo menos um terço das crianças (e metade dos adultos) disseram ter passado por alguns sentimentos negativos ao descobrirem a verdade. E 10 % dos adultos relataram problemas de confiança com os pais após a mentira. 

Continua após a publicidade

Mas sem pânico. A pesquisa mostrou que essa sensação é passageira – e está relacionada com a forma que a descoberta acontece. Aqueles que descobrem de forma muito abrupta, ou que são informados sobre a mentira em uma idade mais avançada, tendem a sofrer um pouquinho a mais.

O que nos leva à pergunta:

Continua após a publicidade

Como dizer a verdade sobre o Papai Noel?

Segundo os pesquisadores, o ideal é ouvir bastante as crianças e se atentar ao nível das perguntas. Exemplo: se as questões são do nível “como o Papai Noel cabe na chaminé?” ou “como é que o trenó dá a volta ao mundo em uma noite?”, pode ser que elas ainda acreditem em algum tipo de magia do bom velhinho. Aí, é melhor ir com calma.

Agora, se as perguntas forem mais diretas, talvez a melhor saída seja perguntar de volta o que eles acham. “Às vezes, pode haver alguma tensão, porque eles querem continuar acreditando na magia, mas também querem saber a verdade”, conta Mills.

Curiosamente, a pesquisa mostrou que mesmo após a descoberta, tanto crianças quanto adultos disseram que continuariam com a tradição do Papai Noel com seus próprios filhos no futuro. Nada como o tal espírito natalino. Feliz Natal!

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Crianças
Natal
Papai Noel
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e ATÉ 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. No centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico. À direita, capas de revistas como Veja e Hollywood, e uma mulher sorrindo, segurando um cartão de crédito. Uma faixa laranja diagonal informa 1 ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).