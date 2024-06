Fapesp reajusta o valor das bolsas para compensar a inflação desde 2013

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) anunciou nesta quarta (26) o reajuste no valor de todas as bolsas de pesquisa – ou seja, o equivalente ao salário dos pesquisadores. Em média, os aumentos foram de 29% em comparação aos valores anteriores, e entram em vigor em agosto de 2024.

Com o reajuste da inflação calculado de acordo com o IPCA, os novos valores para as bolsas de doutorado são iguais ou ligeiramente maiores do que os valores que eram pagos em 2013. É a primeira vez que um aumento efetivo, acima da inflação, ocorre neste período de 11 anos.

Outra mudança se refere à previdência dos pesquisadores de pós-doutorado. Atualmente, os pesquisadores não participam do Regime Geral de Previdência, e precisam arcar com as contribuições como autônomos.

A Fapesp anunciou que, além do reajuste nas bolsas, os pós-doutorandos agora receberão o ressarcimento de seus gastos com a previdência social pública. O benefício será concedido por meio de complementação da bolsa, mediante a comprovação do recolhimento mensal da contribuição individual previdenciária até o limite do teto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Na nota oficial, a Fapesp informou que as mudanças visam “assegurar a solidez do sistema de ciência, tecnologia e inovação no Estado e no país” em um momento de “incertezas que cercam o futuro da atividade científica no país”.

Confira abaixo os novos valores de bolsas regulares da Fapesp:

Iniciação Científica (IC): R$ 1.080,00 (antes era R$ 879,60)

Mestrado I (MS-I): R$ 3.120,00 (antes era R$ 2.582,40)

Mestrado II (MS-II): R$ 3.300,00 (antes era R$ 2.741,70)

Doutorado I (DR-I, DD-I e DD-2): R$ 5.520,00 (antes era R$ 3.805,80)

Doutorado II (DR-II, DD-3 e DD-4): R$ 6.810,00 (antes era R$ 4.710,30)

Pós-Doutorado (PD-BR): R$ 12.000,00 (antes era R$ 9.318,90)

Jovem Pesquisador: R$ 13.260,00 (antes era R$ 10.588,20)

Bolsa Projeto Geração: R$ 12.000,00 (antes era R$ 9.318,90)

Os valores de outras bolsas – como as de capacitação de recursos humanos de apoio à pesquisa, Jovem Pesquisador em Centro Emergente, aperfeiçoamento pedagógico, Programa Pequenas Empresas, Programa Jornalismo Científico e outras chamadas – podem ser encontrados aqui.

As mudanças chamam a atenção para a discrepância entre as bolsas pagas pela fundação paulista e pela CAPES e CNPq. A partir de agosto, um mestrando apoiado pela Fapesp ganhará mais do que um doutorando apoiado pelo governo federal. Entre os doutorandos e pós-doutorandos, as bolsas da Fapesp serão mais que o dobro das que são oferecidas pela CAPES e CNPq.

As categorias MS-I e MS-II referem-se ao mestrado em seu primeiro ou segundo ano de execução, respectivamente.

As categorias DD-I, DD-II, DD-3 e DD-4 referem-se aos doutorado, em cada um de seus anos de execução.

As categorias DR-I e DR-II referem-se ao pesquisador ou pesquisadora que foi direto para o doutorado, sem passar pelo mestrado. A primeira vale para o primeiro ano, enquanto a segunda vale por outros três anos.

