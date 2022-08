Fazenda na Tailândia vende frangos alimentados com cannabis

O país legalizou a maconha em junho, e o governo pretende distribuir 1 milhão de mudas da planta para que as pessoas cultivem em casa. Agora uma fazenda em Lampang, no norte do país, começou a incluir a erva na dieta de seus frangos.

Segundo cientistas da Universidade de Chiang Mai, que supervisiona o projeto, a cannabis reduziu a incidência de doenças como a bronquite aviária – e não provocou alterações no comportamento dos animais.

A fazenda está comercializando a carne dos frangos, e ela é mais cara: custa o equivalente a US$ 1,70 o quilo, o dobro do preço do frango comum.

