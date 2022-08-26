Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Sociedade

Horário eleitoral: como se define o tempo de cada candidato?

Confira os critérios que dão mais (ou menos) minutos durante a campanha eleitoral na TV e no rádio, que começou nesta sexta (26).

Por Leo Caparroz 26 ago 2022, 19h06 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h45
Aviso de propaganda eleitoral.
 (Arte/Superinteressante)
Continua após publicidade
Horário eleitoral: como se define o tempo de cada candidato? Priorizar nos meus resultados Google

A partir desta sexta (26), começa a propaganda eleitoral no rádio e na TV, em dois horários do dia: no rádio é entre 7h00 e 7h25 e 12h e 12h25; na TV, das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55.

Esses 25 minutos não são distribuídos igualmente entre os candidatos – alguns têm mais de 3 minutos, enquanto outros ficam com apenas alguns segundos. Vamos explicar por quê.

O tempo que cada partido, coligação ou federação têm é um reflexo de quantas cadeiras eles possuem na Câmara dos Deputados (que abriga 513 deputados federais). Vale saber: coligação é uma aliança entre partidos que dura apenas por uma eleição (é uma estratégia, inclusive, para ganhar mais tempo no horário eleitoral); já uma federação é uma aliança válida somente no âmbito dos deputados e que dura, pelo menos, os quatro anos de mandato.

Continua após a publicidade

Mas o cálculo é um pouco mais complexo –  alguns partidos sequer terão tempo de tela (ou de rádio). De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), só têm direito ao horário eleitoral os que “obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas; ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais em pelo menos um terço das unidades da Federação.”

Siga

É por causa dessa chamada “cláusula de barreira” que quatro candidatos à presidência não terão tempo de propaganda eleitoral gratuita. São eles: José Maria Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU).

Continua após a publicidade

Tempo de propaganda

Continua após a publicidade

Entre os que conseguiram tempo para divulgar as candidaturas à presidência, os minutos estão distribuídos da seguinte maneira:

-coligação Brasil da Esperança (PT, PC do B, PV, PSOL, Rede, PSB, Pros, Solidariedade, Avante e Agir): 3 min 39s

Continua após a publicidade

-coligação Pelo Bem do Brasil (PL, PP e Republicanos): 2 min 38s

-coligação Brasil para Todos (MDB, PSDB, Cidadania e Podemos): 2 min 20s

Continua após a publicidade

-União Brasil: 2 min 10s 

-PDT: 52s

-PTB: 25s

-Novo: 22s

Ordem de aparição

A ordem de aparição dos candidatos também é previamente definida, pelo Plano de Mídia das Eleições 2022, aprovado pelo TSE nesta semana. O candidato que foi o último em um dia, será o primeiro no dia seguinte e por aí vai.

Inserções fora do horário eleitoral

As inserções são comerciais de 30 segundos que passam ao longo da programação, e não em um horário reservado. Elas devem ser veiculadas entre as 5h e 0h. As 977 inserções foram distribuídas até o dia do primeiro turno (2/10) da mesma foram que o tempo no bloco eleitoral, com a coligação Brasil da Esperança recebendo a maior quantia (286) e o Novo, a menor (29).

A cláusula de barreira também se aplica às inserções. E é importante ressaltar que esses cálculos, claro, são refeitos da cada eleição. Na de 2018, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, à época filiado ao PSL, tinha apenas 8 segundos no horário eleitoral e 11 inserções. Agora, sua coligação tem 2 min 38s e 207 inserções.

Nas segundas, quartas e sextas os blocos de propaganda serão reservados aos candidatos a deputado estadual, senador e governador. Nas terças, quintas e sábados, é a vez dos candidatos a deputado federal e presidente. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV vai até o dia 29 de setembro e será retomada entre os dias 7 e 28 de outubro, caso haja um segundo turno.

Publicidade
TAGS:
campanha política
Eleições
Política
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Programação de TV
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).