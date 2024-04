IMPA Tech inaugura graduação no Rio de Janeiro

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) inaugurou nesta terça-feira (2) seu curso de Bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação. Chamado IMPA Tech, esse é o primeiro programa de graduação oferecido pelo centro de pesquisa.

O curso possui quatro anos de duração. Após um ano e meio de disciplinas básicas (veja a grade curricular aqui), os alunos devem escolher entre quatro ênfases: Matemática, Física, Ciência da Computação ou Ciência de Dados. A aula magna inaugural ocorrerá nesta quarta-feira (3), dando início ao ano letivo.

O programa de graduação ocorrerá em horário integral com aulas presenciais na sede do IMPA Tech, no Rio de Janeiro. Ela fica localizada no Porto Maravalley, uma região da capital que começou a ser construída em 2022, com o intuito de atrair empresas e centros de tecnologia e inovação – em outras palavras, ser o “Vale do Silício” brasileiro.

O IMPA Tech é um curso gratuito, financiado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Ministério da Educação (MEC). Alunos maiores de 18 anos poderão morar em um alojamento estudantil, além de receberem auxílio alimentação de R$ 1.290 e uma bolsa (uma espécie de salário) de R$ 500.

Segundo o instituto, a graduação receberá um investimento de R$ 18,7 milhões para o ano de 2024; R$ 32,3 milhões, no segundo ano; R$ 46,4 milhões, no terceiro ano; e no quarto ano, R$ 60,9 milhões.

As expectativas para o curso são altas. Fundado em 1952, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada é um dos principais centros de pesquisa do Brasil – e um dos mais importantes em matemática no mundo. Ele já possui programas de mestrado e doutorado, além de ser organizador da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

Processo seletivo

As inscrições ocorreram no final de 2023. Diferente de outros vestibulares, o IMPA Tech não levou em conta apenas a nota em uma prova. A primeira etapa da seleção considerou o desempenho dos alunos em matemática no Enem ou em cinco olimpíadas de conhecimento: OBMEP, OBM (Olimpíada Brasileira de Matemática), OBF (Olimpíada Brasileira de Física), OBQ (Olimpíada Brasileira de Química) e OBI (Olimpíada Brasileira de Informática).

Cem vagas foram oferecidas no primeiro semestre: 20 destinadas a participantes do Enem, e 80 para medalhistas das olimpíadas mencionadas acima. Metade das vagas são destinadas a estudantes de escolas públicas. Além disso, o IMPA Tech reserva uma parcela das vagas a cotas femininas e afirmativas (candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência).

A segunda fase do processo seletivo incluiu atividades em grupo e entrevistas com os candidatos. O pré-requisito para fazer a matrícula é já ter concluído o Ensino Médio. Segundo o diretor do IMPA, Marcelo Viana, a instituição está em contato com outras universidades para possibilitar programas de duplo diploma no futuro.

