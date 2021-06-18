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Sociedade

Infográfico: dez países ocupam metade do território do planeta

O Brasil faz parte desse grupo de gigantes. Confira o tamanho de cada país e a porcentagem que ocupam do globo.

Por Maria Clara Rossini 18 jun 2021, 09h08 | Atualizado em 18 jun 2021, 10h49
Ilustração da Terra vista do espaço.
 (SCIEPRO/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images)
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Metade das terras do planeta está nas mãos de dez países – Brasil incluído. No gráfico abaixo, você confere a porcentagem que cada país e oceano ocupa do globo (além da Antártida, que não pertence a nenhum Estado soberano). 

Imagem clicável que leva para o gráfico.
(Infográfico: Carlos Eduardo Hara, Maria Clara Rossini e Rafael Battaglia/Superinteressante)

O “resto do mundo” representado no gráfico abarca os outros 185 territórios e países, seguindo a classificação da United Nations Statistics Division. A Europa (excluindo Rússia e Groenlândia) ocupa apenas 1,2% da área do planeta. Não é à toa que os dois menores países do mundo estão na Europa: Vaticano, com território de 0,49 km², e Mônaco, com 2,02 km².

Mas boa parte dos microestados estão em ilhas localizadas no Oceano Pacífico. O próximos países na lista dos sem-terra são Nauru (21 km²) e Tuvalu (26 km²), ambos no Pacífico. Ao contrário do Vaticano e Mônaco, esses países não são considerados cidades-estado.

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