Infográfico: dez países ocupam metade do território do planeta

Metade das terras do planeta está nas mãos de dez países – Brasil incluído. No gráfico abaixo, você confere a porcentagem que cada país e oceano ocupa do globo (além da Antártida, que não pertence a nenhum Estado soberano).

O “resto do mundo” representado no gráfico abarca os outros 185 territórios e países, seguindo a classificação da United Nations Statistics Division. A Europa (excluindo Rússia e Groenlândia) ocupa apenas 1,2% da área do planeta. Não é à toa que os dois menores países do mundo estão na Europa: Vaticano, com território de 0,49 km², e Mônaco, com 2,02 km².

Mas boa parte dos microestados estão em ilhas localizadas no Oceano Pacífico. O próximos países na lista dos sem-terra são Nauru (21 km²) e Tuvalu (26 km²), ambos no Pacífico. Ao contrário do Vaticano e Mônaco, esses países não são considerados cidades-estado.