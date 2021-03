Infográfico: em qual mês nascem mais pessoas no Brasil?

Você já deve ter ouvido falar que o mês mais movimentado do ano no quesito aniversários é novembro. Afinal, são nove meses após o Carnaval, época em que, entre bebidas e trios elétricos, muita gente se apaixona– e pode estender o romance para além do folião.

Uma boa teoria, mas é furada. Na verdade, um levantamento sobre as datas de aniversários mais comuns do Brasil sugere que mais brasileiros são “feitos” nos meses de inverno – ou próximo às festas de fim de ano – do que durante o Carnaval. Resultado: março, abril e maio registram os dias com maior diferença percentual em relação à média diária de nascimentos.

O gráfico abaixo compila todas essas informações. Ele foi feito a partir de um levantamento do professor Marcus Nunes, do Departamento de Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que, por sua vez, usou como base o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC. Ele reúne informações sobre todos os nascimentos ocorridos no país entre 1996 e 2018.

Para visualizar o gráfico completo, basta clicar na imagem: