Manual: como começar a preparar drinks em casa?

Vá atrás do que você gosta

Montar um bar em casa e virar bartender dos amigos é um hobby caro. Por isso, antes de comprar a primeira garrafa, pesquise: vá a bares e restaurantes e experimente opções da carta de drinks. Os batidos (em coqueteleiras) costumam ser mais refrescantes; já os mexidos são mais alcoólicos, encorpados.

Kit para iniciantes

Comece com os básicos: tenha um gin, um bourbon (uísque americano, feito com milho), uma vodca, uma cachaça e um rum branco. Pode ter uma tequila também, se gostar. Armazene esses destilados em um lugar fresco, sem contato direto com a luz solar.



Para as misturas, o vermute é à base de vinho e, diferente dos outros, precisa ser guardado na geladeira. Campari (amargo) e Aperol (com gostinho de laranja) aparecem em várias receitas. Já a angostura é uma bebida altamente concentrada e aromática – tanto que é usada a conta-gotas para “temperar” coquetéis.

Vale ter em casa também xarope de açúcar. Com ele, a mistura é mais fácil do que com o açúcar convencional – e como muitas receitas o utilizam, facilita na hora da dosagem. Leve ao fogo água e açúcar (em partes iguais) e desligue assim que ferver. Engarrafe e guarde na geladeira. Dura de duas a três semanas.

Relacionadas Comportamento Manual: como consertar erros na cozinha?

Manual: como consertar erros na cozinha? História Capitalismo on the rocks: a saga do uísque

Capitalismo on the rocks: a saga do uísque História Gin, o inimigo público número um

Cinto de utilidades

Fazer drinks é uma tarefa precisa. Por isso, use um dosador com uma régua interna de ml. E bartenders precisam de uma coqueteleira, claro: a Boston, com um par de copos, é a mais usada por profissionais.

O strainer é um coador com molas para se ajustar ao copo (ele segura os gelos, que não devem aguar a bebida). Para mexer, a colher bailarina, fina e comprida, é a indicada. Tenha também um bom espremedor de limão (e de laranja), uma peneira e uma tábua reservada só para o preparo de drinks, para não pegar cheiro de comida.

Cálices sagrados

Copos altos como o collins são ideais para coquetéis refrescantes, com bastante gelo. Taças como a dry e a coup são para drinks menores, mais potentes. Já o copo old fashioned costuma ser usado para bebidas à base de bourbon. Mas ele vai além: por ter uma boca maior que a base, também pode ser usado para pilar ingredientes – como o limão com açúcar na caipirinha.

Continua após a publicidade

Uma dica: coloque copos na geladeira antes de usá-los – vai ajudar a preservar a temperatura das bebidas. Se puder, tenha um mixing glass (e pode deixar na geladeira também), um copão usado para mexer certos coquetéis antes de serem servidos.

Receitas para começar

Negroni

Misture 30 ml de gin, 30 ml de Campari e 30 ml de vermute doce em um copo old fashioned com gelo. Sirva com uma fatia de laranja bahia.

Moscow Mule

Misture 45 ml de vodca com 120 ml de cerveja de gengibre em uma caneca de metal. Adicione 10 ml de suco de limão e mexa. Finalize com rodelas de limão e hortelã.

Old Fashioned

Coloque uma colher de chá de açúcar e gotas de angostura e um fundinho de água. Amasse. Encha com gelo e 45 ml de bourbon. Finalize com rodela de laranja.

Dry Martini

Coloque 60 ml de gin e 10 ml de vermute seco em um mixing glass com gelo e mexa bem. Coe com o strainer para uma taça dry gelada. Finalize com azeitona no palito.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Fontes: Danilo Nakamura (@sucrilhos), consultor de bares, e Susana Jhun (@susanajhun), professora de gastronomia da Universidade Metodista.