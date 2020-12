Manual: como consertar erros na cozinha?

Exagerou no sal?

Divida a comida em duas porções e dobre a receita. Outra opção é pôr um legume (como uma batata) na panela para absorver o sal. Esqueceu de dessalgar o bacalhau ou a carne seca ao longo do dia anterior? Cozinhe na pressão e lave o sal em água corrente – antes de temperar, é claro.

Quente e frio

Se o bife grudar no fundo na panela, diminuir a temperatura só vai piorar as coisas. No fogo alto, logo se forma uma crosta e a peça solta. Para interromper o cozimento do macarrão, água fria. Se o arroz passar do ponto, espalhe-o numa travessa para esfriar mais rápido.

Molho branco

O segredo do molho branco é a temperatura dos ingredientes: se a mistura de farinha e manteiga (o roux) estiver quente, o leite entra gelado na panela. Mas se você começar fervendo o leite, o roux deve entrar frio. Empelotou? Bata com um mixer e, depois, passe na peneira.

Reciclagem

Se uma massa de pão desandar além da salvação, você pode usá-la num fundo de torta, ou misturá-la à carne para dar liga em almôndegas. E aquele creme de leite batido que se negou a virar chantilly se torna outra coisa: um ótimo arremedo de manteiga, útil para refogar.

Para saber mais

Creme de confeiteiro

Se o ingrediente favorito do pavê de Natal talhar, bata no liquidificador e tire com um garfo ou colher os fiapos de gema remanescentes.

Esquece o micro-ondas:

Reaquecer comida no banho-maria é bem melhor. E o pão francês amanhecido volta dos mortos no forno, enrolado em um pano úmido.

Teste da água

Para saber se a frigideira está quente o suficiente, jogue algumas gotas d’água. Elas deslizam na superfície quando você atinge a temperatura certa.

Deixa o bife quieto

Após colocar um bife na frigideira, espere um lado começar a formar a casquinha marrom antes de virá-lo. É essa queimadinha que dá o sabor.

Maionese caseira

Desandou? Jogue uma gema de ovo em outro recipiente e, aos poucos, adicione a mistura inicial.

Fonte: Maurício Lopes, docente do curso de Gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi.