Manual: como começar a tocar piano?

Crie uma rotina

Meia hora todo dia é melhor do que concentrar horas de treino no final de semana. Apps como Simply Piano podem ajudar, mas só um professor pode corrigir vícios. Pianos digitais têm custo-benefício melhor que os acústicos – mas evite teclados, cujas teclas são leves e vão deixá-lo mal-acostumado.

Não ponha o carro…

…na frente dos bois. É mais fácil aprender músicas inteiras se você aperfeiçoar sua técnica antes. Existem exercícios e até músicas “de mentira” compostas para treinar. Métodos como O Pianista Virtuoso, de Charles-Louis Hanon, desenvolvem a velocidade, precisão e flexibilidade dos dedos.

Sem preconceito

Não há um gênero mais fácil para começar a tocar. Existem tanto composições eruditas simples quanto músicas pop complicadas. O ideal é procurar arranjos de acordo com o seu nível de habilidade. Dá para tocar a mesma música em diferentes graus de dificuldade, até chegar à versão original.

Partituras

É importante ter intimidade com elas desde cedo, mesmo que você não consiga ler tudo (é como um texto em língua estrangeira em que identificamos só algumas palavras). Conforme seu vocabulário e seus conhecimentos de gramática aumentam, fica moleza.

Para saber mais

Vire o “Piano Man”

Use os dedos certos

Se o livro manda tocar tal nota com tal dedo, é porque essa é a maneira mais econômica, que exige menos movimentos.Siga o dedilhado à risca.

Você tem duas mãos

Não se concentre apenas na dominante: dê atenção à outra, que precisará de ainda mais prática para ser eficaz. Pense nas duas como uma mão só, de dez dedos.

Postura, por favor

Fique atento ao modo como você se senta e à altura do piano. Tocar é um exercício físico e não deve causar lesões na coluna nem tendinite nos braços.

Mas o Chopin é muito rápido!

Para chegar lá, use um metrônomo e comece devagar. Só aumente a velocidade quando estiver calejado no andamento anterior, tocando com precisão.

Fonte: Ricardo Carvalho, maestro e professor de música.