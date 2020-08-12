Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Comportamento

Manual: como dobrar lençol de elástico?

Cansou de perder essa briga com o lençol? Saiba como guardá-lo corretamente – e veja outras dicas para facilitar a sua vida na hora de cuidar das roupas.

Por Rafael Battaglia 12 ago 2020, 11h28 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h27
SI_418_Manual
 (Daniel Batista/Superinteressante)
Continua após publicidade
Manual: como dobrar lençol de elástico? Priorizar nos meus resultados Google

1) Esticadinho

SI_418_Manual_1
(Daniel Batista/Superinteressante)

Em uma superfície plana (a cama ou o chão), estenda o lençol com a parte do elástico virada para cima. Ache os pontos de costura, que ficam nas extremidades, e estique todos eles. Seu lençol vai ficar com o formato de um quadrado (ou de um retângulo, se for de solteiro).

2) O pulo do gato

Continua após a publicidade
SI_418_Manual_2
(Daniel Batista/Superinteressante)

Agora vem o truque. Pegue duas pontas de um mesmo lado do lençol e vire-as do avesso. Com as duas mãos, vá empurrando essas pontas invertidas até enfiá-las dentro das pontas do lado oposto, que irão encobri-las. Agora, você tem dois pares de pontas, aninhadas uma dentro da outra.

Siga
Continua após a publicidade

3) Hora do alinhamento

SI_418_Manual_3
(Daniel Batista/Superinteressante)
Continua após a publicidade

Volte a esticar tudo, mantendo as costuras e as linhas do elástico alinhadas. Se o lençol ainda não estiver 100% plano, faça pequenas dobraduras nas pontas, como se fosse uma embalagem de presente. O ideal é que um lado não fique maior que o outro.

4) Regra de três

Continua após a publicidade
SI_418_Manual_4
(Daniel Batista/Superinteressante)

Por fim, divida o lençol em três terços. Dobre o lado esquerdo até o centro e, depois, faça a mesma coisa com o direito. Você vai ficar com um retângulo de tecido em um tamanho bem fácil de manipular. Dobre em três novamente para chegar ao tamanho ideal. 

Continua após a publicidade

Ainda está com dúvida? Veja este vídeo.

Para saber mais

4 dicas para facilitar o pós-lavagem

Não perca suas meias 

Na hora de lavar esses tubinhos de tecido, coloque-os na máquina dentro de um saco próprio para lavar roupa. Isso evita toda aquela caça aos pares perdidos.

Fuja do ferro 

Para secar camisetas, não pendure pela ponta, mas sim pelo meio. Camisas, só no cabide. Assim, elas não deformam – e você ganha tempo na hora de passar.

Diagrame o varal

Peças mais pesadas, como toalhas, devem ser postas nas extremidades, o mais próximo possível da janela. A ventilação será maior, e elas secarão mais rápido.

Edredom na máquina?

Corajosos que tentarem lavar essas enormes fofuras em casa devem usar sabão líquido – a versão em pó pode deixar grãozinhos presos na fibra do tecido. 

Publicidade
TAGS:
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).