Manual: como dobrar lençol de elástico?

1) Esticadinho

Em uma superfície plana (a cama ou o chão), estenda o lençol com a parte do elástico virada para cima. Ache os pontos de costura, que ficam nas extremidades, e estique todos eles. Seu lençol vai ficar com o formato de um quadrado (ou de um retângulo, se for de solteiro).

2) O pulo do gato

Agora vem o truque. Pegue duas pontas de um mesmo lado do lençol e vire-as do avesso. Com as duas mãos, vá empurrando essas pontas invertidas até enfiá-las dentro das pontas do lado oposto, que irão encobri-las. Agora, você tem dois pares de pontas, aninhadas uma dentro da outra.

3) Hora do alinhamento

Volte a esticar tudo, mantendo as costuras e as linhas do elástico alinhadas. Se o lençol ainda não estiver 100% plano, faça pequenas dobraduras nas pontas, como se fosse uma embalagem de presente. O ideal é que um lado não fique maior que o outro.

4) Regra de três

Por fim, divida o lençol em três terços. Dobre o lado esquerdo até o centro e, depois, faça a mesma coisa com o direito. Você vai ficar com um retângulo de tecido em um tamanho bem fácil de manipular. Dobre em três novamente para chegar ao tamanho ideal.

Ainda está com dúvida? Veja este vídeo.

Para saber mais

4 dicas para facilitar o pós-lavagem

Não perca suas meias

Na hora de lavar esses tubinhos de tecido, coloque-os na máquina dentro de um saco próprio para lavar roupa. Isso evita toda aquela caça aos pares perdidos.

Fuja do ferro

Para secar camisetas, não pendure pela ponta, mas sim pelo meio. Camisas, só no cabide. Assim, elas não deformam – e você ganha tempo na hora de passar.

Diagrame o varal

Peças mais pesadas, como toalhas, devem ser postas nas extremidades, o mais próximo possível da janela. A ventilação será maior, e elas secarão mais rápido.

Edredom na máquina?

Corajosos que tentarem lavar essas enormes fofuras em casa devem usar sabão líquido – a versão em pó pode deixar grãozinhos presos na fibra do tecido.