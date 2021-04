Gosto do freguês

Seja de escritório, seja gamer, o importante é que a cadeira tenha o maior número de ajustes possíveis. Os essenciais são as alturas do assento e dos apoios de braço e a inclinação das costas. Quanto ao encosto, quanto maior a área de apoio (não apenas a lombar), melhor.

Espuma e tecido

O assento deve distribuir bem o seu peso – do contrário, você sentirá dores. O ideal é nem duro, nem macio demais. Quanto ao material da cadeira: aquela telinha esburacada te deixa fresquinho, mas é difícil de limpar. Já o couro sintético é fácil de higienizar com pano úmido, mas não ventila.

Sentada pitagórica

A medida mais importante é a altura do assento: seus pés precisam ficar apoiados no chão, formando um ângulo reto entre a perna e a coxa. Além disso, boas cadeiras possuem cinco anos de garantia e certificações de ergonomia.

Não caia no conto da cadeira gamer milionária: nem tudo o que é caro é bom. Modelos do tipo costumam ter um preço mais salgado causa do estilo e do design. Com R$ 600, você já consegue comprar uma cadeira confortável e ergonômica.

Aumente seu IDH

Comprada sua cadeira master, não passe o dia sentado. Faça pausas a cada hora. Vale deitar ou andar por 5 minutos. O encosto deve ficar levemente reclinado (no máximo 105 graus). Tela do computador, sempre na altura dos olhos, para que o pescoço não fique torto.

+ Dicas de ergonomia

-Para digitar, a mesa deve ficar na altura do antebraço – que deve formar um ângulo de 90 graus com o braço. E os ombros devem permanecer relaxados. A tendinite e outras ites agradecem.

-Notebooks são o terror da ergonomia. Exija da empresa mouse e teclado periféricos, e use um suporte para erguer a tela até a altura dos olhos (também vale um monitor separado).

-Se o seu pé não encosta 100% no chão, mas de resto você curte sua cadeira, compre um apoio – ou improvise um usando livros, caixa de madeira… O que importa é usar algo rígido.

-Há tipos diferentes de rodinhas, para pisos duros e para tapetes. Para evitar que elas marquem o chão, limpe-as uma vez por mês. Proteções de plástico para o assoalho também são úteis.

Fontes: Raquel A. Casarotto, professora do curso de Fisioterapia da USP. Livro Ergonomia Aplicada ao Trabalho, de Hudson de Araújo Couto.