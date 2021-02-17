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Sociedade

Manual: como decorar a casa por conta própria?

Está sem grana para contratar um profissional? Não sabe por onde começar? Com um pouco de planejamento, dá para fazer coisas bem legais no seu lar, doce lar

Por Rafael Battaglia 17 fev 2021, 15h05 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h34
Como decorar a casa por conta própria? Luzes indiretas, que vêm de luminárias e abajures.
 (Júlia Lacerda/Superinteressante)
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Espaços multiúso

Como decorar a casa por conta própria? Se você faz home office e almoça no mesmo cômodo, ache uma mesa que sirva para as duas coisas.
(Júlia Lacerda/Superinteressante)

Em apês pequenos, esqueça “sala de jantar”, “sala de TV”, etc. Pense em verbos: o que você fará em cada ambiente? Comer? Trabalhar? Relaxar? Assim é mais fácil direcionar as compras. Se você faz home office e almoça no mesmo cômodo, ache uma mesa que sirva para as duas coisas.

Regra de três

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Como decorar a casa por conta própria? Plantas ficam bonitas penduradas na parede ou no teto – o que libera espaço no chão.
(Júlia Lacerda/Superinteressante)

Toda casa tem três níveis: chão, paredes e teto. Parece simples, mas ter isso em mente ajuda a otimizar o uso do cômodo. O espaço morto em cima da porta, por exemplo, pode abrigar uma estante de livros. Plantas ficam bonitas penduradas na parede ou no teto – o que libera espaço no chão.

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Faça-se a luz

Como decorar a casa por conta própria? Luzes indiretas, que vêm de luminárias e abajures.
(Júlia Lacerda/Superinteressante)
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Mapeie a iluminação natural. Isso evita que você monte uma escrivaninha, por exemplo, em um ângulo em que o Sol pega nos olhos. Invista em luzes indiretas, que vêm de luminárias e abajures. No teto, spots de trilho permitem que você mude a direção das lâmpadas.

Pincel na mão

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Como decorar a casa por conta própria? Círculo cromático.
(Júlia Lacerda/Superinteressante)

Alterne paredes neutras com cores fortes. Ou faça faixas – cujos contornos você pode delimitar com fita crepe. Nos quartos, vá de tons pastel, que são mais relaxantes. Para saber como combinar cores, estude o círculo cromático: ele indica boas combinações de duas ou três cores. Neste manual, nós falamos mais sobre ele.

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Banheiros

Por higiene, devem ser claros. Mas um teto colorido ou uma plantinha dão um tchan. Prateleiras pequenas e caixas ajudam a manter a organização.

Móveis

Não adianta comprar uma peça bonitinha feita com matéria-prima ruim. Se sua intenção é que os móveis durem, invista em madeira para valer – corra de MDF.

Ande prevenido

Tenha a planta-baixa da casa salva no celular, e ande por aí com uma trena na bolsa. Assim, se você vir uma peça legal em uma loja, já saberá logo de cara se ela cabe.

Amarelo ou branco?

Lâmpadas amareladas (3.000 K) são mais aconchegantes. As brancas (6.000 K) cansam os olhos, mas são ideais para tarefas manuais, que exigem precisão.

Fontes: Alexandre Salles, coordenador do curso de Design de Interiores do Istituto Europeo di Design (IED) de São Paulo. Vídeo “Iluminação: tudo sobre lâmpadas e como iluminar”, do canal GNT.

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TAGS:
Arquitetura
Decoração da casa
moradia
Sociedade
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