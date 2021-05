A regra dos terços

Vá nas configurações da câmera do seu celular e ative as “linhas de grade” (grid), um jogo da velha que aparece sobre a foto. Elas ajudam, por exemplo, a nivelar o horizonte de paisagens – e posicionar objetos e rostos nas intersecções traz equilíbrio estético ao clique.

Primeiro observe…

…depois saque a câmera. Caminhe pela cena para encontrar o melhor ângulo. Busque por simetria (com auxílio das linhas de grade) e use o ambiente a seu favor. Prédios e postes podem servir como linhas para guiar o olhar. Arbustos, arcos e portas criam molduras dentro da imagem.

Atenção com a luz

Tire fotos sempre a favor do Sol. O amanhecer e entardecer são a golden hour (“hora dourada”). Aproveite: os raios solares incidem de lado e não criam sombras tão marcadas no rosto. Anoiteceu? Jamais use flash. Até a lanterna de outro celular para iluminar a cena produz um efeito mais agradável.

Use o modo manual

Vários smartphones permitem que você ajuste a câmera à moda antiga. Duas regulagens importantes são a do diafragma, que define o tamanho da abertura para a luz, e a do obturador, que determina por quanto tempo a luz irá entrar. Esqueça o zoom digital: não é zoom de verdade.

Limpe a lente

Parece bobo, mas ela costuma ficar ensebada. Use um pano de microfibra ou uma flanela de caixa de óculos. Camiseta, só se for de um tecido muito macio.

Em movimento

Para fotografar coisas em movimento (de alguém correndo às ondas do mar), tire fotos como uma metralhadora. Na maioria dos celulares, basta apertar e segurar o botão. Depois, é só escolher o melhor clique e descartar o resto.

Foco!

Antes do clique, selecione com o dedo o pedaço da foto que será focado. Se você mantiver pressionado, o foco irá travar naquele lugar – mesmo que a câmera se mexa, ele não mudará.

Ajudinha extra

A edição pode dar um belo upgrade nos seus cliques. Um bom app é o Lightroom, cuja versão mobile é gratuita. Só não abuse nas intervenções: a foto pode ficar com jeitão artificial.

Fontes: sites Popular Science e Worldpackers. Perfis @fabricioteleva, @fotheus e @paulodelvalle, no Instagram.