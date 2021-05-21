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Sociedade

Manual: como tirar fotos decentes com o celular?

Você não precisa de uma câmera profissional para fazer registros incríveis – dá para fazer isso com o seu smartphone. Veja como.

Por Rafael Battaglia 21 Maio 2021, 12h15 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h36
Ilustração de uma mulher tirando uma selfie na janela com um sol sorridente.
 (Ana Toyoda/Superinteressante)
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Manual: como tirar fotos decentes com o celular? Priorizar nos meus resultados Google

A regra dos terços

Ilustração do Pão de Açúcar com a aplicação da regra dos terços.
(Ana Toyoda/Superinteressante)

Vá nas configurações da câmera do seu celular e ative as “linhas de grade” (grid), um jogo da velha que aparece sobre a foto. Elas ajudam, por exemplo, a nivelar o horizonte de paisagens – e posicionar  objetos e rostos nas intersecções traz equilíbrio estético ao clique.

Primeiro observe…

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Ilustração de uma senhorinha alimentando pássaros numa praça, com duas árvores simétricas ao seu lado.
(Ana Toyoda/Superinteressante)

…depois saque a câmera. Caminhe pela cena para encontrar o melhor ângulo. Busque por simetria (com auxílio das linhas de grade) e use o ambiente a seu favor. Prédios e postes podem servir como linhas para guiar o olhar. Arbustos, arcos e portas criam molduras dentro da imagem. 

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Atenção com a luz

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Ilustração de uma mulher tirando uma selfie na janela com um sol sorridente.
(Ana Toyoda/Superinteressante)

Tire fotos sempre a favor do Sol. O amanhecer e entardecer são a golden hour (“hora dourada”). Aproveite: os raios solares incidem de lado e não criam sombras tão marcadas no rosto. Anoiteceu? Jamais use flash. Até a lanterna de outro celular para iluminar a cena produz um efeito mais agradável. 

Use o modo manual

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Ilustração de uma pessoa utilizando configurações manuais da câmera para tirar foto de um cachorro com chapéu de festa.
(Ana Toyoda/Superinteressante)

Vários smartphones permitem que você ajuste a câmera à moda antiga. Duas regulagens importantes são a do diafragma, que define o tamanho da abertura para a luz,  e a do obturador, que determina por quanto tempo a luz irá entrar. Esqueça o zoom digital: não é zoom de verdade. 

Limpe a lente

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Parece bobo, mas ela costuma ficar ensebada. Use um pano de microfibra ou uma flanela de caixa de óculos. Camiseta, só se for de um tecido muito macio. 

Em movimento

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Para fotografar coisas em movimento (de alguém correndo às ondas do mar), tire fotos como uma metralhadora. Na maioria dos celulares, basta apertar e segurar o botão. Depois, é só escolher o melhor clique e descartar o resto.

Foco!

Antes do clique, selecione com o dedo o pedaço da foto que será focado. Se você mantiver pressionado, o foco irá travar naquele lugar – mesmo que a câmera se mexa, ele não mudará.

Ajudinha extra

A edição pode dar um belo upgrade nos seus cliques. Um bom app é o Lightroom, cuja versão mobile é gratuita. Só não abuse nas intervenções: a foto pode ficar com jeitão artificial.

Fontes: sites Popular Science e Worldpackers. Perfis @fabricioteleva, @fotheus e @paulodelvalle, no Instagram. 

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TAGS:
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