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Tecnologia

Por que é tão difícil tirar fotos da Lua com um smartphone normal?

Nosso satélite ocupa uma área muito pequena do céu noturno e tem uma luminosidade muito alta em relação ao seu entorno. Mas calma: tem jeito.

Por Carolina Fioratti, Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 abr 2021, 20h02 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h32
Ilustração de uma lua tímida sendo fotografada por um celular.
 (Camila Abdanur/Superinteressante)
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Por que é tão difícil tirar fotos da Lua com um smartphone normal? Priorizar nos meus resultados Google

A Lua parece grande, mas na verdade ocupa uma área minúscula do campo de visão, que o celular traduz fielmente na tela. Câmeras com zoom óptico e lentes de longa distância, as teleobjetivas, contornam esse problema. É assim que os fotógrafos profissionais fazem cliques tão bons do céu. É possível adquirir teleobjetivas para acoplar às câmeras de certos modelos – já deixamos avisado que a lente, além de custar algumas centenas de reais, é maior que o próprio smartphone.

Além do tamanho, há o problema da luminosidade. Nosso satélite natural é muito mais iluminado que o céu ao redor. Quando a regulagem automática do celular opta por deixar entrar pouca luz, os detalhes na superfície da Lua ficam bem definidos, mas o resto some. Com muita luz, as outras coisas no enquadramento aparecem, mas o satélite vira um borrão.

Smartphones mais sofisticados permitem que você regule a abertura para luz (determinada por uma peça chamada diafragma) – bem como o ISO, uma sigla que se refere à sensibilidade da CCD, a peça que capta a luz. Um ISO menor evita imagens granuladas. Na maior parte dos aparelhos, porém, a regulagem é automática, e não se dá muito bem com o céu noturno.

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A luz das estrelas, por sua vez, é extremamente tênue. Para captá-la, não só é necessário abrir o diafragma um bocado como também permitir que a luz passe um bom tempo entrando na câmera (esse é o tempo de exposição, ou shutter speed, que é determinado por uma peça chamada obturador). Quanto maior o tempo de exposição, mas importante se torna o tripé, que mantém o aparelho estável para não borrar suas constelações.

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Pergunta de @izabela_cristine_, via Instagram.

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Fontes: Zoltan Levay, fotógrafo especializado em céu noturno, Ricardo Matsuzawa, da Universidade Anhembi Morumbi.

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céu
Fotografia
Lua
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