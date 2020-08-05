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Sociedade

Marinheiros são resgatados de ilha do Pacífico após escreverem “SOS” na areia

Grupo passou três dias desaparecido após seu barco ficar sem gasolina – mas conseguiu chamar a atenção de um helicóptero que patrulhava a região.

Por Guilherme Eler 5 ago 2020, 17h27 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h27
Marinheiros são resgatados de ilha do Pacífico após escreverem “SOS” na areia
 (Petty Officer 3rd Class Matthew West / U.S. Coast Guard/Reprodução)
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Você está perdido em uma ilha deserta e precisa arrumar um jeito de sair de lá. O que você faz? Opção 1: tenta, ao melhor estilo Tom Hanks em Náufrago, construir uma jangada improvisada que o permita remar mar adentro. Opção 2: gasta suas energias tentando fazer uma fogueira gigante e, com a fumaça, chamar a atenção de quem passa perto. Opção 3: risca na areia da praia uma mensagem pedindo ajuda e torce para que alguém aviste seu sinal de socorro.

Ainda que pareça a alternativa menos astuta da lista, suas chances de ser salvo provavelmente serão maiores se apostar na opção 3. Um trio de marinheiros da Micronésia, que foram recém-resgatados de uma ilha do Oceano Pacífico, é a prova viva disso. Eles foram encontrados após marcarem na areia as letras SOS, sinal muito usado na navegação para pedir ajuda – como você pode ver na imagem deste post.

O que era para ser uma viagem de apenas 42 quilômetros entre dois atóis – tipo de ilhota oceânica – a bordo de um pequeno barco de pesca saiu totalmente do controle. Em vez de chegar à ilha de Pulap, como planejado, o grupo se perdeu e foi parar em Pikelot, uma ilha desabitada com 450 metros de extensão – e que fica a 190 quilômetros de distância do destino original. Toda essa mudança de rota fez com que ficassem sem gasolina no barco para retomar a viagem.

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Autoridades de Guam, ilha americana no Oceano Pacífico, receberam a informação do sumiço do trio no sábado (1). No domingo, um helicóptero da Força Aérea Americana flagrou o SOS em letras garrafais na areia da praia. Outro helicóptero, vindo de Canberra, capital australiana, prestou os primeiros socorros aos homens.

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Os marinheiros passaram quase três dias desaparecidos até serem avistados pelo helicóptero australiano. Segundo um comunicado do ministro da defesa da Austrália, eles estavam “em boas condições” quando foram encontrados, e receberam água e comida da equipe. Na segunda-feira (3), foram levados de volta para casa à bordo de uma pequena embarcação da patrulha costeira da Micronésia.

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O mais curioso é que não é a primeira vez que um resgate do tipo acontece na Micronésia – nação da Oceania formada por mais de 600 pequenas ilhas. Em 2016, um casal de americanos foi resgatado da Ilha Fayu, próximo ao Havaí, após rabiscar SOS na areia para pedir socorro.

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https://twitter.com/USNavy/status/769361369455992832

Também em 2016, outros viajantes perdidos conseguiram ser resgatados próximos ao Havaí. Dessa vez, a mensagem foi diferente: usando folhas de palmeira, a dupla conseguiu escrever “help” – “ajuda”, em inglês e ser avistada por um helicóptero que sobrevoava o local. Na hora do aperto, qualquer coisa vale. 

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