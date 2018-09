Michael Jackson: os momentos mais importantes da vida do Rei do Pop

29 de agosto de 1958: Nasce uma estrela

Nasce Michael Joseph Jackson em Gary, Indiana, Estados Unidos, sétimo dos nove filhos de Joseph Walter Jackson e de Katherine Scruse Jackson.

1963: The Jackson 5

Com 5 anos, Michael se apresenta pela primeira vez ao lado dos irmãos, deixando seu pai sem dúvida alguma sobre seu talento. Nasce a banda The Jackson 5, com Michael, Marlon, Jermaine, Tito e Jackie.

1969: Sucesso da banda

Os Jackson 5 se apresentam para Berry Gordon, dono da Motown, a mais importante gravadora de artistas negros dos Estados Unidos. A banda assina contrato e estoura. Dois anos depois, estreia o desenho animado dos Jackson 5.

1978: Novos desafios

Ao lado de Diana Ross, Michael Jackson atua como Espantalho no filme The Wiz, adaptação de O Mágico de Oz. Durante as filmagens, conhece o produtor Quincy Jones, com quem trabalharia, já sem os irmãos, em Off the Wall, Thriller e Bad.

1979: Voo solo

Ganha o Grammy de melhor artista masculino de rhythm and blues por Off the Wall, que vende cerca de 10 milhões de cópias. Dispensa o pai como agente e começa a tomar as rédeas da própria carreira.

1982: Thriller

Lançado em 1º de dezembro, Thriller é um sucesso imediato. Todos os singles chegam ao primeiro lugar nas paradas de sucesso. Michael grava videoclipes inovadores. O disco vende 50 milhões no mundo, um recorde.

1985: Fama mundial

Compra os direitos autorais de 251 músicas dos Beatles. Reúne 44 artistas importantes para gravar o single We Are the World, que teve renda revertida em fundos para crianças carentes na África.

1993: O primeiro processo

Recebe a notícia de que está sendo processado pelo pai de Jordie Chandler, um de seus “amigos especiais”, por molestar o menino sexualmente. O episódio é resolvido com um acordo financeiro.

1997: Paternidade

Seu primeiro filho, Michael Joseph Jackson Jr., nasce em 13 de fevereiro. Paris Michael Katherine Jackson chega em 3 de abril do ano seguinte. A mãe é Debbie Rowe, ex-enfermeira do dermatologista de Jackson.

1999: Casos de família

Divorcia-se de Debbie Rowe. Pelo contrato nupcial, Michael tem direito à guarda dos filhos. Mais tarde Debbie dirá que seus filhos com Michael Jackson foram gerados com sêmen de doador desconhecido.

6 de julho de 2002: Manifestação

Sai em passeata pelas ruas, acusando Tommy Mottola, da gravadora Sony, de racismo. Michael acha pouco os 25 milhões de dólares investidos na divulgação do álbum Invincible.

19 de novembro de 2002: Novo herdeiro

Aparece sacudindo seu terceiro filho na sacada de um hotel em Berlim. Prince Michael Jackson II tem mãe e data de nascimento desconhecidas.

Fevereiro de 2003: Documentário polêmico

O documentário Living with Michael Jackson causa furor ao exibir Michael admitindo que dividia sua cama com crianças. Numa cena, aparece de mãos dadas com o garoto que, na época de sua morte, foi o pivô das acusações de abuso.

18 de novembro de 2003: Prisão

Policias revistam Neverland em busca de provas de assédio sexual. Dois dias depois, entra algemado na delegacia de Santa Bárbara, na Califórnia. Paga fiança de 3 milhões de dólares e é liberado.

18 de dezembro de 2003: Investigação por pedofilia

O astro é alvo de nove acusações no tribunal de Santa Bárbara: sete por atos lascivos com um garoto menor de 14 anos e duas por fornecer entorpecente (vinho) para facilitar a ação.

2004: Julgamento

Ao contrário do que aconteceu em 1993, desta vez houve um julgamento. As leis da Califórnia mudaram desde então e nenhum acordo pode anular o processo. Se condenado, Michael Jackson pode pegar até 20 anos de prisão.

25 de junho de 2009: Morte

Michael Jackson morre de overdose, após tomar uma quantidade excessiva de medicamentos.

2010: Sucesso póstumo

Em 13 de dezembro, foi lançado Michael, álbum que reúne dez canções inéditas do artista. O CD terminou o ano no primeiro lugar das paradas globais, com 3 milhões de cópias vendidas. Até hoje, a obra causa polêmica, já que uma fã acusa a gravadora de ter incluído canções falsas, não cantadas por Michael.

2014: 12º álbum

Em maio, o álbum Xscape, com oito canções inéditas, é divulgado e contribui para que o Rei do Pop mantenha seu posto de Rei do Pop.