Todo ano, a equipe do Oxford English Dictionary escolhe uma palavra que descreva como foram os últimos 365 dias. Em 2023, a palavra escolhida foi “rizz”, a gíria que a geração Z encontrou para charme e carisma. Segundo o dicionário, o termo que define 2024 é “brain rot“.

A definição da expressão, de acordo com a Oxford University Press, responsável pelo dicionário, é “suposta deterioração do estado mental ou intelectual de uma pessoa, especialmente vista como resultado de consumo exagerado de materiais (agora particularmente conteúdo online) considerados triviais e sem desafios”. A expressão, que em português seria “apodrecimento do cérebro”, também é usada como adjetivo para caracterizar algo que pode causar essa deterioração mental.

Foram mais de 37 mil votos do público ao redor do mundo para que um painel de quatro especialistas decidisse a palavra de 2024, que normalmente é usada por jovens nas redes sociais. O uso do termo para falar dos impactos do consumo exagerado de conteúdos de baixa qualidade na internet cresceu 230% entre 2023 e 2024.

Casper Grathwohl, o presidente da Oxford Languages, chamou atenção para a similaridade entre a palavra de 2024 e a de 2023, num pronunciamento no site da instituição. Tanto “rizz” quanto “brain rot” são expressões que nasceram no mundo virtual e transformaram o jeito que as pessoas falam e agem no mundo real.

Cérebro apodrecido não é de hoje

A primeira vez que a expressão foi usada foi muito antes da internet existir, num livro sobre a importância do contato do homem com a natureza. Em Walden, escrito em 1954, o norte-americano Henry David Thoreau usou a expressão num trocadilho com “potato-rot”, apodrecimento de batatas, chamando atenção ao perigo muito maior do apodrecimento cerebral (que, pelo jeito, continua até hoje).

O apodrecimento do cérebro ganhou de outras cinco palavras finalistas: “lore” (história de alguém), “demure” (pessoa modesta e reservada), “romantasy” (misto de romance e fantasia), “dynamic pricing” (em português, preço dinâmico, é a prática de mudar preços de acordo com a demanda) e “slop” (conteúdo de mau gosto gerado por IAs, que roda a internet apesar da falta de qualidade), que é um bom exemplo do que causa a podridão cerebral.

Os jovens usam “brain rot” para zoar com outros jovens online que tem o cérebro mais apodrecido que eles, satirizando tendências e gírias da internet usando uma gíria da internet. No geral, são os jovens que estão por trás das palavras do concurso. “Demure”, uma das finalistas de 2024, começou a ser usada com significado similar no século 15, e agora foi reaproveitada de forma irônica depois de um vídeo viral no TikTok.

O concurso de palavra do ano do dicionário Oxford começou há 20 anos, quando a vencedora foi “chav”, gíria do Reino Unido para a classe trabalhadora. Alguns vencedores famosos nas últimas duas décadas foram podcast, selfie e pós-verdade.

O projeto do dicionário Oxford é a competição linguística mais famosa do mundo anglófono, mas não é a única. Para a Cambridge University Press, a palavra do ano foi “manifest” (moda propagada por influenciadores de estilo de vida, que consiste em focar sua mente em algo para transformar isso em realidade). No Dictionary.com, “demure” levou o troféu. O Collins Dictionary coroou “brat”, que pode ser traduzida como “pirralho”, mas se refere ao álbum homônimo da cantora Charli XCX.

