O rio Sena está limpo para as Olimpíadas?

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, mergulhou no rio Sena na manhã desta quarta-feira (17). Ela não fez isso só porque deu na telha. Na verdade, a política estava cumprindo uma promessa: ela mergulharia no rio que atravessa a capital francesa para mostrar que ele estava limpo e seguro para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que vão acontecer em Paris a partir do dia 26 de julho.

Hidalgo não foi a primeira: na semana passada, a ministra dos Esportes e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos da França, Amélie Oudéa-Castéra, mergulhou sozinha no rio, com uma roupa de natação que cobria quase todo seu corpo.

Hoje de manhã, a prefeita (que mergulhou de maiô) foi acompanhada por Tony Estanguet, o presidente do Comitê Organizador dos Jogos – e tricampeão de canoagem nas Olimpíadas –, além de outras autoridades. O presidente Emmanuel Macron também prometeu mergulhar, e foi convidado por Hidalgo, mas não apareceu.

O Sena vai ser o espaço de competição para as provas de maratona aquática e para a seção de natação do triatlo. Para isso acontecer, foi necessário um investimento de 1,4 bilhão de euros (cerca de 8,3 bilhões de reais) para despoluir o rio. Mas será que funcionou?

Despoluindo o Sena

Os parisienses são proibidos de nadar no Sena desde 1923, por causa da poluição da água, que historicamente recebeu o esgoto de residências e indústrias, além do lixo das ruas carregado pela chuva.

Continua após a publicidade

O dinheiro investido para limpar o rio foi gasto, principalmente, com um enorme tanque de tratamento para conter as águas cheias de bactérias das chuvas fortes. Ele começou a funcionar um mês atrás. Além disso, a cidade melhorou sua rede de esgotos.

Olhando para algumas métricas, parece que os esforços compensaram. Nos anos 1970, especialistas só encontravam três espécies de peixes no Sena. Atualmente, já são mais de 30. Mas nem tudo são flores.

O mergulho de Hidalgo foi adiado duas vezes por causa de níveis flutuantes de poluição. Medições do nível de coliformes fecais – bactérias que infectam a água através de fezes – são colhidas todos os dias, e as provas olímpicas e paralímpicas podem ser adiadas dependendo dos resultados.

Além disso, em caso de chuvas fortes, as provas podem ser adiadas ou transferidas para outros lugares, já que as águas levariam o lixo e a sujeira das ruas parisienses direto para o rio.

As provas só vão acontecer se os organizadores do evento tiverem certeza, por meio dos testes, que as águas estão limpas de, pelo menos, 75% da poluição bacteriana identificável. Entre 3 de junho e 2 de julho, os níveis de presença da bactéria E. coli, um dos coliformes fecais, estavam mais altos que o aceitável na maioria dos dias.

Continua após a publicidade

Na semana antes do mergulho da prefeita, as águas começaram a apresentar níveis de bactérias aceitáveis para nadar, seguindo as diretrizes da União Internacional de Triatlo. Parece que tudo vai bem para o início dos Jogos, a não ser que alguma chuva forte – ou uma intervenção menos natural – aconteça.

Caganeira revolucionária

Os franceses são conhecidos por seu histórico de protestos revolucionários. Da Queda da Bastilha ao Maio de 1968, seguidos por muitos carros queimando, eles sabem como usar as ruas para buscar transformação política. Nos últimos meses, os parisienses pensaram num novo jeito criativo de protestar, ameaçando jogar suas fezes no Sena.

Um grupo de cidadãos ameaçou fazer cocô no Sena no dia que a prefeita Anne Hidalgo e o presidente Emmanuel Macron fossem dar seus mergulhos, 23 de junho. Eles até tinham um site para organizar a caganeira coletiva.

Macron e Hidalgo cancelaram os planos do dia 23 por “razões políticas”. As ameaças de protestos fecais surgiram antes das eleições legislativas francesas, que tiveram seu segundo turno em 7 de julho e resultaram na união de partidos de esquerda (da qual Hidalgo faz parte) vitoriosa, com os centristas de Macron em segundo lugar e a extrema-direita em terceiro.

Agora que o perigo de protestos escatológicos não é tão grande, tudo indica que o Sena será usado nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Hidalgo não quer que esse seja o ponto final da história: o plano da prefeita é que o rio despoluído vire uma piscina pública para parisienses e turistas. Baita legado olímpico.

Continua após a publicidade

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram