Para quem tem como missão ficar de olho no que está rolando no poder público – como jornalistas e pesquisadores –, não se perder em meio a tanta informação é missão quase impossível. É difícil acompanhar a quantidade de documentos que circulam por Brasília e filtrar quais interessam – vai ter coisa que vai passar.

O projeto Ciência Monitorada, uma iniciativa do site Núcleo Jornalismo com apoio do Instituto Serrapilheira e parceria com a Agência Bori, pretende facilitar esse trabalho – pelo menos para os cientistas.

Até dia 31 de março, pesquisadores vinculados a universidades e instituições de ensino e pesquisa podem se inscrever para ter acesso gratuito à ferramenta Legislatech. O serviço facilita o monitoramento de documentos públicos brasileiros e permite acompanhar dados de diferentes órgãos, como Câmara dos Deputados, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal, Diário Oficial da União, entre outros.

Geralmente, o plano anual da ferramenta custa a bagatela de R$ 500 reais. O projeto vai bancar integralmente os 12 meses de acesso para os pesquisadores inscritos.

As inscrições podem ser feitas neste link. Para serem aprovados, os perfis cadastrados precisam ter um e-mail institucional válido e vinculado a uma universidade ou instituição de pesquisa. Após a comprovação dos cadastros, cada pesquisador terá o acesso liberado, em até uma semana, para usar a ferramenta.

Os participantes do Ciência Monitorada poderão escolher até 20 termos diferentes para acompanhar e pesquisar em documentos públicos do poder legislativo, executivo e judiciário existentes. Para cada documento encontrado que menciona um desses termos, os participantes receberão um alerta por e-mail.

Para começar a ter acesso aos documentos, basta escolher os termos desejados para monitoramento, os órgãos de interesse e a periodicidade para receber os alertas com os resultados – imediatamente, diariamente ou semanalmente.

Além disso, é possível acessar todos os documentos no painel de dados da plataforma e filtrar a busca por órgãos, período ou palavra-chave.

Atualmente, a Legislatech monitora a Câmara dos Deputados, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal, Diário Oficial da União, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e de Minas Gerais, Tribunal de Justiça da Bahia, entre outros.

Além de permitir o monitoramento de dados pelos pesquisadores, o Ciência Monitorada também divulgará os termos mais acompanhados pelo projeto e os respectivos documentos encontrados em um painel público. A ideia é permitir que a população acompanhe o que a comunidade científica brasileira está pesquisando em documentos dos órgãos públicos.

“O Ciência Monitorada vai potencializar a capacidade da comunidade científica de qualificar os debates em torno de políticas públicas brasileiras, facilitar a participação ágil da academia em questões de interesse público e melhorar o mapeamento de impactos das pesquisas desenvolvidas”, explica a gerente de operações do Núcleo, Jade Drummond. Além disso, a base de dados coletados com o projeto pode servir como importante insumo para o desenvolvimento de novas pesquisas acadêmicas no Brasil.

