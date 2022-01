População da Índia para de crescer

O país, que tem 1,4 bilhão de habitantes e a segunda maior população do planeta, alcançou um marco demográfico: dados do governo indiano revelaram que, agora, cada mulher tem em média 2 filhos, abaixo do que seria necessário para manter a população estável (esse número, que é calculado pela ONU, é de 2,1 filhos, para compensar a mortalidade infantil).

Ou seja, a população indiana deve começar a cair em algum momento das próximas décadas. Essa tendência já é observada na China, que recentemente aboliu sua política de filho único para tentar evitar uma queda populacional excessiva.