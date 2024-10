Por que a polícia de Xangai está barrando festas de Halloween

O Halloween, que acontece no dia 31 de outubro (mas ocupa grande parte do mês de outubro, convenhamos) é a festa mais assustadora do calendário. E quem parece ter ficado com medo do Dia das Bruxas foi o departamento de polícia de Xangai, a maior cidade da China e capital financeira do país, que passou o último fim de semana acabando com a festa de muitos dos fantasiados.

As festas eram ilegais? Não exatamente. Mas a preocupação dos policiais era que os foliões aparecessem com fantasias que façam referência a temas políticos sensíveis na China, como aconteceu em 2023.

Nos dias antes do fim de semana, a polícia instalou barreiras na rua Julu, via importante de Xangai, impedindo as aglomerações dos festeiros. O canal NBC News divulgou que policiais também estavam indo até o parque Zhongshan, onde algumas pessoas fantasiadas estavam se reunindo, para acabar com a curtição. O mesmo parque anunciou no sábado (26) que fecharia no domingo à tarde, sem dar motivo para a decisão.

Um comentário no Weibo, rede social chinesa, disse que a polícia pediu até para uma criança de seis anos tirar seu chapéu de pirata. Não houve nenhuma ordem oficial do governo ou da polícia para acabar com as festanças, mas alguns donos de negócios relataram ter recebido avisos para não organizar festas com “roupas bizarras” no Halloween.

Entenda a situação política

No ano passado, as primeiras celebrações de Halloween na China voltaram a acontecer depois da pandemia de COVID-19. A China passou quase três anos com sua política de “covid zero”, com rígidos bloqueios e medidas sanitárias de isolamento para impedir o vírus de se espalhar. Essas restrições de circulação e ordens de confinamento – fechando empresas, escolas e comércios nas áreas de lockdown –, foram motivo para muitos protestos no país.

Xangai passou por um lockdown severo de dois meses em 2022, visando acabar com todos os casos na cidade. As pessoas fizeram quarentena em casa e a metrópole sentiu baques severos na economia. A política de covid zero acabou em dezembro de 2022, mas as marcas de insatisfação com a maneira como o governo lidou com algumas situações de isolamento prosseguem até agora.

Os protestos simbólicos continuaram no Halloween de 2023, quando várias pessoas se fantasiaram com trajes antirrisco (aqueles amarelos, que você vê em filmes) e outras fantasias fazendo referência à pandemia e a problemas sociais e econômicos na China.

Uma fantasia que fez sucesso foi a de “papel em branco”. Protestos em Xangai no final de 2022 foram marcados por manifestantes levantando folhas em branco, num levante silencioso contra a censura do país.

A repressão contra o Halloween de 2024, ao que parece, é uma manobra de prevenção para não permitir que essas fantasias políticas chamem atenção na rua. Mas, ao que tudo indica, a ação policial só está chamando mais atenção para o que está tentando suprimir.

