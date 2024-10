Qual é o real tamanho do arsenal de mísseis do Irã?

O Irã possui um dos maiores e mais diversificados arsenais de mísseis no Oriente Médio, com estimativas indicando mais de 3 mil mísseis balísticos em seu estoque. São armas de alta precisão que podem ser lançadas a uma distância de 300 a 3 mil quilômetros.

Além disso, o país conta também com mísseis balísticos que podem atingir velocidades supersônicas, o que dificulta a interceptação pelos sistemas de defesa. É o caso dos 180 mísseis que foram lançados pelo Irã contra Israel nesta terça-feira (1).

É difícil dizer o número exato de mísseis que o Irã possui, porque não existem dados oficiais. A fonte mais completa é o Iran Watch, um portal de uma ONG norte-americana em parceria com a Universidade de Wisconsin que acompanha e compila os dados de diferentes fontes sobre os arsenais iranianos.

Irã e Israel não fazem fronteira. Seus territórios são separados por 920 quilômetros em linha reta. Na prática, os mísseis podem precisar de alcances maiores, caso o objetivo seja atingir partes mais distantes do território. Segundo o Iran Watch, existem pelo menos outros vinte tipos de mísseis, com diferentes alcances, níveis de precisão, combustíveis, pesos, etc. Todos esses fatores influenciam na escolha do arsenal.

Entre os principais mísseis do arsenal iraniano, destacam-se os da família Shahab. O Shahab-3 é o mais capaz de atingir Israel, pois tem um alcance de até 2 mil quilômetros. Além disso, o Irã possui mísseis hipersônicos, como o Fattah-1, que, segundo Teerã, pode atingir velocidades de até 10 mil km/h, dificultando a defesa.

Já os mísseis Shahab-1, Shahab-2, Fateh e Zolfaghar têm alcances que variam de 300 a 700 quilômetros, o que os impede de atingir alvos em Israel.

Como funciona o sistema de defesa antimíssil israelense?

Israel, por sua vez, conta com um sofisticado sistema de defesa antimíssil, desenvolvido em parceria com os Estados Unidos. Ele é dividido em camadas de proteção: mais perto do solo está a famosa Iron Dome (Cúpula de Ferro), que é coberta pela David’s Sling, Arrow 2 e Arrow 3.

A mais alta, chamada de Arrow 3, consegue interceptar objetos fora da atmosfera terrestre, e utiliza uma tecnologia de “hit-to-kill” – ou seja, destrói o míssil inimigo por impacto direto. Com uma capacidade de alcance de até 2.400 km e altitude de 100 km, é um dos sistemas mais avançados do mundo em interceptação de mísseis.

O Arrow 2 opera a uma altitude de até 32 km e a distâncias de até 90 km. O David’s Sling opera um pouco mais baixo, e foi desenvolvido para interceptar mísseis de médio alcance, como os usados pelo Hezbollah e outras forças que possuem armamentos mais avançados. Ele intercepta alvos a distâncias de até 300 km e a altitudes de até 15 km.

Por último, a Cúpula de Ferro é capaz de interceptar objetos de curto alcance, normalmente disparados de áreas próximas, como a Faixa de Gaza. Ele intercepta mísseis a distâncias de até 70 km e a altitudes de até 10 km.

Apesar da complexidade dos sistemas de defesa antimíssil israelenses, a quantidade de mísseis iranianos e sua capacidade de lançar ataques rápidos e em grande escala são um desafio para Israel. Mesmo interceptando a maioria dos mísseis, os custos de manter essa defesa são elevados, já que cada interceptação custa milhões de dólares.

Depois do ataque dessa semana, o presidente do Irã Masoud Pezeshkian publicou no Twitter uma declaração em que disse que a ação foi em defesa dos interesses e dos cidadãos do Irã.

“Deixe Netanyahu [primeiro-ministro de Israel] saber que o Irã não é um beligerante, mas se posiciona firmemente contra qualquer ameaça. Esse é apenas um canto de nosso poder. Não entre em um conflito com o Irã.”, ameaçou Pezeshkian.

