Qual país mais ganhou Prêmios Nobel?

Foi os Estados Unidos. O país do tio Sam acumula 413 Prêmios Nobel. Faz sentido, já que os EUA são o terceiro país mais populoso do mundo, só perdendo para a China e Índia.

Se levarmos em conta o número de Prêmios Nobel dividido pela população do país (um “Nobel per capita”), quem ganha é Santa Lúcia, uma ilhazinha no Caribe. O país tem só 180 mil habitantes, mas já ganhou dois Prêmios Nobel. Isso dá um total de 111 Nobéis para cada 10 milhões de habitantes. Veja no mapa abaixo.