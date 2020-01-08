Precisa ter diploma para ganhar um prêmio Nobel?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Não. Em 2014, a ativista Malala Yousafzai foi a pessoa mais nova a receber o Nobel da Paz, com apenas 17 anos de idade. Ela foi reconhecida por lutar pelo direito das mulheres de estudar. Na época, é claro, ela não tinha diploma universitário.

Na verdade, nem precisa ser gente. O Nobel da Paz também permite que o prêmio seja concedido a organizações, agências e campanhas. ONU, Médicos Sem Fronteiras, União Europeia e Cruz Vermelha foram alguns dos órgãos que já receberam o prêmio.



Mas se você está falando dos nobéis de ciência, como física, química e medicina, aí já é outra história. O diploma continua não sendo obrigatório, mas é bem mais difícil ser laureado sem ter construído uma carreira acadêmica na área.

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O italiano Guglielmo Marconi venceu o Nobel de Física em 1909 sem ter se formado. Mas isso não significa que ele não tenha um histórico excelente: ele é o inventor do rádio. Foi educado em casa e até chegou a fazer pesquisas com um dos professores da Universidade de Bolonha, mas nunca se matriculou formalmente no ensino superior. Apesar disso, hoje ele dá nome à Universidade Guglielmo Marconi, localizada em Roma.

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É claro que ele é exceção. Todos os laureados em química, medicina e economia possuem pelo menos um título acadêmico, enquanto mais de 90% possuem um terceiro título.

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Fonte: Gildo Magalhães, diretor do Centro Interunidade História da Ciência da USP