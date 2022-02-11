Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Vai acabar! Assine o digital por apenas R$ 5,99/mês e aproveite o menor preço do ano. Corre!
Sociedade

Reino Unido e outros três países também pedem a seus cidadãos que deixem a Ucrânia

EUA já tinham feito isso na quinta. Nações repercutem declaração da Casa Branca, segundo o qual a Ucrânia pode ser invadida pela Rússia nos próximos dias. Moscou diz que não pretende atacar - mas não quer que o país vizinho entre na Otan. Entenda o caso.

Por Rafael Battaglia 11 fev 2022, 18h49 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h42
Parlamento ucraniano.
 (Sean Gallup/Getty Images)
Continua após publicidade
Reino Unido e outros três países também pedem a seus cidadãos que deixem a Ucrânia Priorizar nos meus resultados Google

Nesta sexta (11), o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido aconselhou os cidadãos britânicos que vivem na Ucrânia a deixarem o país. O motivo é a possibilidade de invasão da Rússia, que nas últimas semanas deslocou 130 mil soldados para perto da fronteira com a Ucrânia.

O pedido foi incisivo: para o Reino Unido, a evacuação deve ser feita o mais rápido possível, “enquanto ainda há meios comerciais [trens, aviões] para fazer isso”. Os Estados Unidos acreditam que a Rússia está prestes a invadir a Ucrânia. A Casa Branca declarou: “Temos a informação de que Putin invadirá a Ucrânia antes do fim das Olimpíadas de Inverno”. O evento acaba dia 20/02.

Os EUA já tinham pedido, na última quinta (10), que seus cidadãos deixassem o país. Na sexta (11), Holanda, Coreia do Sul e Japão, além do Reino Unido, fizeram o mesmo. Já Israel iniciou um plano de evacuação de diplomatas e demais funcionários (além de seus respectivos familiares) da embaixada no país. O governo israelense recomenda ainda que pessoas com viagem marcada para lá reconsiderem a decisão.

O cerne da tensão geopolítica está na preocupação do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de que a Ucrânia se junte à Otan, aliança militar formada pelos EUA e por países europeus após a Segunda Guerra Mundial, e que hoje serve justamente para fazer um contraponto à forca militar da Rússia e da China. 64% dos ucranianos se dizem favoráveis à adesão à Otan (e 58% gostariam que o país entrasse na União Europeia). Ou seja: Putin tem um problema.

Siga
Continua após a publicidade

Na quinta (10), Rússia e Bielorrússia (que faz fronteira ao norte com a Ucrânia) iniciaram exercícios militares conjuntos. Até o momento, há em território bielorrusso cerca de 30 mil militares, além de aviões-caça e dois batalhões de sistemas de mísseis terra-ar. O movimento acentuou a preocupação global de uma possível invasão. A Rússia tem movimentado tropas na região da fronteira da Ucrânia, mas nega que pretenda invadi-la.

Continua após a publicidade

Ex-república soviética, a Ucrânia vive sob tensão desde 2014, quando a Rússia anexou a península da Crimeia, ao sul do país. De lá para cá, os militares ucranianos vivem em uma guerra contra rebeldes separatistas (e que recebem apoio russo). Mais de 13 mil pessoas já morreram desde então.

Publicidade
TAGS:
Política
Reino Unido
Rússia
Sociedade
Ucrânia
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).