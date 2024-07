Relatório mostra que mundo está ficando menos feliz, em média

O World Happiness Report 2024 (“relatório mundial da felicidade de 2024”, em português) é a edição mais recente de uma pesquisa anual realizada pela empresa de pesquisas de opinião pública Gallup em parceria com a ONU e a Universidade Oxford, na Inglaterra.

Os países nórdicos continuam dominando o topo do ranking, e os gráficos de série histórica mostram o preço que o isolamento social pandêmico cobrou do bem-estar psicológico no mundo todo – quase todos os continentes tropeçaram no critério “satisfação com a vida” entre 2020 e 2022.

A população dos países do Leste Europeu está em uma trajetória ascendente em relação ao relatório do ano passado (especialmente República Tcheca, Lituânia e Eslovênia), enquanto EUA e Alemanha caíram algumas posições. As ex-repúblicas soviéticas são, de longe, o bloco de países que registrou maior aumento de bem-estar desde o início da publicação do Relatório.

No gráfico abaixo, veja um resumão dos dados deste ano: