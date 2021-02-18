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Tecnologia

Por que a tecnologia Bluetooth se chama literalmente “dente azul”? 

Por causa de uma piada interna – que acabou ficando por falta de uma ideia melhor do departamento de marketing.

Por Bruno Carbinatto 18 fev 2021, 11h52 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h32
Runas. Bluetooth
 (Andy Faria/Superinteressante)
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Por que a tecnologia Bluetooth se chama literalmente “dente azul”?  Priorizar nos meus resultados Google

O nome é uma homenagem ao rei Haroldo Gormsson da Dinamarca, mais conhecido como Haroldo Dente-Azul. Esse monarca que viveu no fim do século 10 entrou para a história por ter unificado a Dinamarca e a Noruega em 958 – e também por ter introduzido o cristianismo em seu reinado. A alcunha, por sua vez, vinha de um dente necrosado em sua boca, que assumiu um tom escuro e azulado.

Mais de mil anos depois, em 1996, representantes de três grandes nomes da indústria de tecnologia – Intel, Ericsson e Nokia – se reuniram para planejar a implementação de uma nova tecnologia, capaz de conectar aparelhos sem fio a curta distância. Na conversa, o americano Jim Kardach, que havia ouvido a história do rei Haroldo de amigos suecos, sugeriu o nome Bluetooth como um apelido temporário para o projeto.

“O Rei Haroldo Dente-Azul ficou famoso por unir a Escandinávia, assim como nós pretendíamos unir as indústrias de computadores e celulares com uma conexão sem fio de curto alcance”, explicou Kardach mais tarde. Como duas das três empresas envolvidas eram de países nórdicos – a Ericsson é sueca e a Nokia, finlandesa – a referência fez ainda mais sentido.

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O nome foi adotado até que a equipe de marketing tivesse uma nova ideia – o que acabou não acontecendo. Uma das alternativas seria nomear a tecnologia PAN (sigla de personal area networking), mas uma pesquisa de mercado revelou que a sigla já era utilizada por diversos outros produtos. Um outro candidato era o nome RadioWire, mas a equipe não teve tempo de fazer a varredura nos nomes já utilizados pela concorrência para saber se essa seria uma boa opção. Só sobrou Bluetooth mesmo – o nome pegou e ficou.

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As influências do rei nórdico não param por aí. O logo do Bluetooth é formado pela união de duas runas do Futhark recente – nome de um alfabeto rúnico usado na Escandinávia a partir do século 9 –: a runa Hagall (ᚼ) e a Bjarkan (ᛒ), que são as iniciais de Harald Bluetooth.

Pergunta de @joaol_morais, via Instagram

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