Vegetarianismo está na moda – até no mar

1. Tubarão total-flex

Cientistas encontraram o primeiro tubarão que come salada. 62,1% da alimentação do tubarão-de-pala consiste em ervas marinhas. Mas ninguém sabia se ele comia mato por engano ou se era, de fato, onívoro. Da Universidade da Califórnia, veio a confirmação: o organismo do bicho evoluiu para aproveitar os nutrientes das ervinhas e não mais depender só de carne.

2. Prisões verdes

Hospitais e prisões podem ser obrigados a oferecer opções vegetarianas aos pacientes e detentos. O projeto de lei SB1138 foi aprovado no fim de agosto pela Assembleia Legislativa do Estado da Califórnia, nos EUA. Agora, só falta a assinatura do governador Jerry Brown para a norma entrar em vigor – e o bife de soja entrar no cardápio.

3. Masculinidade frágil

Pesquisadores da Universidade de Southampton, na Inglaterra, observaram 22 homens comendo com os amigos ao longo de um ano. E perceberam que os voluntários que evitam carne – seja por motivos ambientais, seja por exigência médica – sofrem rejeição social dos parças quando optam pela opção vegetariana.