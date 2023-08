3 notícias sobre: Bill Gates

Projeto quer transformar CO2 em alimento

A Fundação Bill & Melinda Gates e a empresa Novo Nordisk (fabricante do Ozempic) vão financiar pesquisas que tentam transformar esse gás, o vilão do aquecimento global, em proteína comestível. Isso é feito convertendo o CO2 em acetato, um tipo de vinagre – que então é usado para alimentar micróbios. A meta é ter uma demonstração do processo em 2025.

Empresa prepara primeiro reator nuclear

A TerraPower, que tem Gates como fundador e presidente do conselho, anunciou que vai construir a primeira unidade do seu reator Natrium em Wyoming, nos EUA. Ele é refrigerado por sódio, e por isso supostamente mais seguro (o sódio só ferve a 882 graus, muito acima da água usada nos reatores comuns). O custo e o prazo do projeto não foram divulgados.

Boato explora casos de malária nos EUA

Pela primeira vez em 20 anos, houve casos da doença na Flórida – onde a empresa Oxitec, que tem Gates entre os investidores, fez testes com mosquitos geneticamente modificados. Isso gerou boatos online responsabilizando Gates pela malária. Mas os insetos da Oxitec, que são usados para tentar combater a dengue, não transmitem o parasita da malária.

