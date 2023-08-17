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Sociedade, Tecnologia

3 notícias sobre: Bill Gates

Ele investe em coisas incomuns – e atrai controvérsia.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2023, 11h03 | Atualizado em 22 ago 2023, 11h28
Colagem com Bill Gates, o mosquito da malária, chaminés industriais soltando fumaça e uma placa de radiação.
 (Tiago Araujo/Superinteressante)
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3 notícias sobre: Bill Gates Priorizar nos meus resultados Google

Projeto quer transformar CO2 em alimento 

A Fundação Bill & Melinda Gates e a Fundação Novo Nordisk (da empresa fabricante do Ozempic) vão financiar pesquisas que tentam transformar esse gás, o vilão do aquecimento global, em proteína comestível. Isso é feito convertendo o CO2 em acetato, um tipo de vinagre – que então é usado para alimentar micróbios. A meta é ter uma demonstração do processo em 2025.

Empresa prepara primeiro reator nuclear

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A TerraPower, que tem Gates como fundador e presidente do conselho, anunciou que vai construir a primeira unidade do seu reator Natrium em Wyoming, nos EUA. Ele é refrigerado por sódio, e por isso supostamente mais seguro (o sódio só ferve a 882 graus, muito acima da água usada nos reatores comuns). O custo e o prazo do projeto não foram divulgados. 

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Boato explora casos de malária nos EUA

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Pela primeira vez em 20 anos, houve casos da doença na Flórida – onde a empresa Oxitec, que tem Gates entre os investidores, fez testes com mosquitos geneticamente modificados. Isso gerou boatos online responsabilizando Gates pela malária. Mas os insetos da Oxitec, que são usados para tentar combater a dengue, não transmitem o parasita da malária.

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TAGS:
Aquecimento global
Bill Gates
CO2
Energia nuclear
MALÁRIA
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