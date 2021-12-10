Carbono Zero, Tecnologia A tecnologia pode salvar o Pantanal Programa de monitoramento, que utiliza inteligência artificial e o apoio de brigadistas e fazendeiros, pode reduzir mais de 50% as queimadas na região Por Abril Branded Content 10 dez 2021, 12h50 | Atualizado em 15 dez 2021, 17h14 Siga ENTRAR NO CANAL GOOGLE NEWS GOOGLE DISCOVER Seguir no Instagram Seguir no YouTube Seguir no Facebook Seguir no X Seguir no Threads Seguir no Tiktok Compartilhe essa matéria: Link copiado! Priorizar nos meus resultados Google – (Abril Branded Content/Abril Branded Content) Publicidade TAGS:Meio AmbienteTecnologia