Uma rede social em que você compartilha fotos com seus amigos, como outras plataformas similares – mas que se concentra na autenticidade. Essa é a proposta da francesa BeReal (“Seja Real”, em inglês), que surgiu em 2020 e ganhou visibilidade neste ano: o número de usuários ativos aumentou em 315%, e agora são mais de 15 milhões de pessoas usando o aplicativo.

No BeReal, os usuários compartilham o que estão fazendo com duas fotos tiradas simultaneamente, uma a partir da câmera frontal do celular e outra da câmera traseira. Só é possível publicar uma vez por dia, e é o aplicativo que avisa o momento de fazer isso. Não há filtros para as fotos nem botões de edição, e a ideia é compartilhar cliques de momentos cotidianos – seja você preparando o jantar para o crush, seja derrotado no ônibus após o trabalho.

Segundo a empresa, seu objetivo é criar “uma alternativa às redes sociais viciantes” que concentram influenciadores digitais. Com estilo simples, o BeReal tem se tornado um concorrente do Instagram e já inspirou um novo recurso do TikTok com uma mecânica idêntica à sua.

Como surgiu

O BeReal é criação do francês Alexis Barreyat, de 26 anos. Alex frequentou uma escola de programação chamada 42, em Paris, e trabalhou com produção de mídia na GoPro. Ele criou o app com um colega da 42, Kévin Perreau.

Hoje, a empresa tem sede em Paris e 40 funcionários. Investimentos milionários ajudaram o app a crescer e se popularizar: o patrimônio líquido da empresa alcançou a marca dos US$ 630 milhões.

Parte do sucesso do BeReal vem das campanhas de marketing realizadas em universidades dos Estados Unidos. A empresa recruta jovens usuários do aplicativo (por meio de um programa de embaixadores) para promoverem eventos-propaganda – e paga cerca de 7 dólares de comissão a cada novo usuário que um embaixador traz para a rede social.

Modo de usar



Ao baixar o aplicativo, você passa a receber diariamente uma notificação de que “é hora de BeReal”. Isso significa que você tem dois minutos para tirar e postar o que estiver fazendo. Não dá para prever quando o aviso vai chegar – os horários mudam constantemente.



E se eu não quiser mostrar o que estou fazendo? Tudo bem, mas aí você não tem acesso às postagens dos seus amigos. É uma troca.

O resultado é um feed que mostra fotos não editadas de pessoas fazendo coisas mundanas e compartilhando suas rotinas com seus amigos. O aplicativo ainda não permite vídeos, não registra quantas pessoas estão vendo suas fotos e, com apenas uma postagem por dia, expõe os usuários a uma quantidade relativamente pequena de conteúdo.

